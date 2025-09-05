Advertisement

لبنان

رئيس الحكومة في صورة معبّرة قبل انسحاب الوزراء الشيعة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
05-09-2025 | 10:37
حصل "لبنان 24" على صورة لرئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة مجلس الوزراء، وهو يضع يديه على رأسه، وكأنه غارق في تفكير عميق عمّا يمكن أن تؤول إليه النقاشات الوزارية، حتى قبل انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة من الجلسة.
الصورة مُعبّرة، وهي تغني عن ألف كلمة.
