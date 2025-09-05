رئيس الحكومة في صورة معبّرة قبل انسحاب الوزراء الشيعة

حصل " " على صورة لرئيس الحكومة خلال جلسة ، وهو يضع يديه على رأسه، وكأنه غارق في تفكير عميق عمّا يمكن أن تؤول إليه النقاشات الوزارية، حتى قبل انسحاب الوزراء الخمسة من الجلسة.

Advertisement

الصورة مُعبّرة، وهي تغني عن ألف كلمة.