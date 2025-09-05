Advertisement

لبنان

شري: الأميركي يرسم الخطة الإسرائيلية للبنان وسوريا

Lebanon 24
05-09-2025 | 11:37
A-
A+
Doc-P-1413277-638926954204593440.jpg
Doc-P-1413277-638926954204593440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري: حتى هذه اللحظة نحن موجودون في الحكومة وما جرى هو أننا قاطعنا الجلسة.
Advertisement
وتابع شري: نتعاطى مع هذه الحكومة خطوة بخطوة.
أضاف شري: الضغوط الأميركية باتجاه واحد والأميركي هو من يرسم الخطة الإسرائيلية الخاصة بلبنان وسوريا.
وقال إن "قيادة الجيش اللبناني من خلال العماد رودولف هيكل حريصة على السلم الأهلي".
أضاف "نحن حريصون على السلم الأهلي لكن يجب على حكومة نواف سلام الاستدراك".
 
مواضيع ذات صلة
شري: الضغوط الأميركية باتجاه واحد والأميركي هو من يرسم الخطة الإسرائيلية الخاصة بلبنان وسوريا
lebanon 24
05/09/2025 21:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو ونظيره الإسرائيلي بحثا خلال لقائهما قضايا رئيسية في غزة ولبنان وسوريا
lebanon 24
05/09/2025 21:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: أجرينا مشاورات جيدة مع المبعوث الأميركي ولبنان وسوريا في قلب مشاغلنا (الحدث)
lebanon 24
05/09/2025 21:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الخطة الأميركية ستؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
lebanon 24
05/09/2025 21:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24

قيادة الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

كتلة الوفاء

هذه الحكومة

قيادة الجيش

رودولف هيكل

الإسرائيلية

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:18 | 2025-09-05
12:55 | 2025-09-05
13:37 | 2025-09-05
13:29 | 2025-09-05
13:09 | 2025-09-05
13:07 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24