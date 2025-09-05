في أول تعليق... هذا ما قاله سلام بعد إقرار خطة الجيش لحصر السلاح

Advertisement

كتب رئيس الحكومة ، عبر حسابه على منصة "إكس": "رحّبنا في بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 آب 2025 كما قررنا الطلب من تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء بشأن التقدّم في تنفيذ هذه الخطة".