28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في أول تعليق... هذا ما قاله سلام بعد إقرار خطة الجيش لحصر السلاح
Lebanon 24
05-09-2025
|
12:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رئيس الحكومة
نواف سلام
، عبر حسابه على منصة "إكس": "رحّبنا في
مجلس الوزراء
بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي
اللبنانية
وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 آب 2025 كما قررنا الطلب من
قيادة الجيش
تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء بشأن التقدّم في تنفيذ هذه الخطة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام يعلن تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
سلام يعلن تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة
05/09/2025 21:30:47
05/09/2025 21:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي
Lebanon 24
سلام: تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي
05/09/2025 21:30:47
05/09/2025 21:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إقرار خطة "حصر السلاح"... هذا ما قاله متري ووزيران آخران
Lebanon 24
عن إقرار خطة "حصر السلاح"... هذا ما قاله متري ووزيران آخران
05/09/2025 21:30:47
05/09/2025 21:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد خطة الجيش لـ"حصرية السلاح"
Lebanon 24
هذا جديد خطة الجيش لـ"حصرية السلاح"
05/09/2025 21:30:47
05/09/2025 21:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء
قيادة الجيش
نواف سلام
اللبنانية
رنا ❗️
لبنان
نواف
تابع
قد يعجبك أيضاً
هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور
Lebanon 24
هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور
14:18 | 2025-09-05
05/09/2025 02:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الكواليس الكاملة لجلسة الحكومة اليوم.. معلومات تفصيلية
Lebanon 24
الكواليس الكاملة لجلسة الحكومة اليوم.. معلومات تفصيلية
12:55 | 2025-09-05
05/09/2025 12:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. جلسة حكومية الثلاثاء وهذا جدول أعمالها
Lebanon 24
رسمياً.. جلسة حكومية الثلاثاء وهذا جدول أعمالها
13:37 | 2025-09-05
05/09/2025 01:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح أميركي جديد عن لبنان... إليكم مضمونه
Lebanon 24
تصريح أميركي جديد عن لبنان... إليكم مضمونه
13:29 | 2025-09-05
05/09/2025 01:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جلسة الحكومة.. مسيرات لمناصري "حزب الله" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جلسة الحكومة.. مسيرات لمناصري "حزب الله" (فيديو)
13:09 | 2025-09-05
05/09/2025 01:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
15:33 | 2025-09-04
04/09/2025 03:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال مُقيم في الإمارات... هذه هويّة عريس الفنانة داليدا خليل (فيديو)
Lebanon 24
هو رجل أعمال مُقيم في الإمارات... هذه هويّة عريس الفنانة داليدا خليل (فيديو)
05:45 | 2025-09-05
05/09/2025 05:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
11:24 | 2025-09-05
05/09/2025 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام نُقل عن بري بعد جلسة الحكومة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
كلام نُقل عن بري بعد جلسة الحكومة.. ماذا كشف؟
12:42 | 2025-09-05
05/09/2025 12:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:18 | 2025-09-05
هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور
12:55 | 2025-09-05
الكواليس الكاملة لجلسة الحكومة اليوم.. معلومات تفصيلية
13:37 | 2025-09-05
رسمياً.. جلسة حكومية الثلاثاء وهذا جدول أعمالها
13:29 | 2025-09-05
تصريح أميركي جديد عن لبنان... إليكم مضمونه
13:09 | 2025-09-05
بعد جلسة الحكومة.. مسيرات لمناصري "حزب الله" (فيديو)
13:07 | 2025-09-05
جلسة حكومية جديدة في هذا الموعد
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 21:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 21:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 21:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24