لبنان

في أول تعليق... هذا ما قاله سلام بعد إقرار خطة الجيش لحصر السلاح

Lebanon 24
05-09-2025 | 12:55
كتب رئيس الحكومة نواف سلام، عبر حسابه على منصة "إكس": "رحّبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 آب 2025 كما قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء بشأن التقدّم في تنفيذ هذه الخطة".
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:18 | 2025-09-05
12:55 | 2025-09-05
13:37 | 2025-09-05
13:29 | 2025-09-05
13:09 | 2025-09-05
13:07 | 2025-09-05
