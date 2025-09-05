26
لبنان
رسمياً.. جلسة حكومية الثلاثاء وهذا جدول أعمالها
Lebanon 24
05-09-2025
|
13:37
A-
A+
يعقد
مجلس الوزراء
عند الساعة الثالثة
من بعد
ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/9/2025 جلسة في
السراي الكبير
للبحث في سلسلة من الملفات.
وكان "
لبنان24
" ذكر مساء اليوم في خبر سابق
، أن الحكومة ستعقد جلسة لها في السرايا خلال الموعد المذكور أعلاه.
للإطلاع على جدول أعمال الجلسة..
إ
ضغط هنا
