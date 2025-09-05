رسمياً.. جلسة حكومية الثلاثاء وهذا جدول أعمالها

يعقد عند الساعة الثالثة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/9/2025 جلسة في للبحث في سلسلة من الملفات.

وكان " " ذكر مساء اليوم في خبر سابق، أن الحكومة ستعقد جلسة لها في السرايا خلال الموعد المذكور أعلاه.