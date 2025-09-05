Advertisement

لبنان

رسمياً.. جلسة حكومية الثلاثاء وهذا جدول أعمالها

Lebanon 24
05-09-2025 | 13:37
يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/9/2025 جلسة في السراي الكبير للبحث في سلسلة من الملفات.
وكان "لبنان24" ذكر مساء اليوم في خبر سابق، أن الحكومة ستعقد جلسة لها في السرايا خلال الموعد المذكور أعلاه. 
 
 
للإطلاع على جدول أعمال الجلسة.. إضغط هنا
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جلستان لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.. وهذا جدول أعمالهما
lebanon 24
06/09/2025
مخرج محتمل لملف السلاح قبل جلسة الثلاثاء الحكومية لتجنب "دعسة ناقصة"
lebanon 24
06/09/2025
إتصالات للتوصل الى مخرج لـ"حصرية السلاح بيد الدولة" قبل جلسة الثلاثاء الحكومية
lebanon 24
06/09/2025
إتصالات للتوصل الى حل ينقذ جلسة الثلاثاء الحكومية ولا مقاطعة شيعية
lebanon 24
06/09/2025

الأكثر قراءة Lebanon 24

