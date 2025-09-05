Advertisement

لبنان

هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
05-09-2025 | 14:18
A-
A+
Doc-P-1413338-638927040407780633.jpg
Doc-P-1413338-638927040407780633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خطة الجيش لحصرية السلاح والتي ناقشتها الحكومة في جلستها، اليوم الجمعة، تضمنت تفصيلاً لافتاً يرتبطُ بـ"مراحل" حُكيَ عنها لتطبيقها.
 
Advertisement

المرحلة اللافتة هي أن الخطة تبدأ من منطقة جنوب الليطاني ثم تنتقل إلى أماكن أخرى في لبنان لبسط سيادة الدولة على أراضيها.. فماذا يعني ذلك؟
 

الإشارة إلى أن التطبيق يبدأ من جنوب الليطاني يعني أنه جرى ربط تنفيذ الخطة وفعاليتها بخطوة أساسية وهي تنفيذ إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان وبالتالي انتشار الجيش في النقاط التي يحتلها جيش العدو.
 

المسألة هذه تعني أن أي مقدمة لحصرية السلاح في لبنان، لا تبدأ إلا من جنوب الليطاني وتثبيت سيادة لبنان هناك مع إنسحاب إسرائيليّ، ومن ثم يكون البحث في الداخل اللبناني منوطاً بما سيقوم به الجيش استناداً لقرار السلطة السياسية.
 

عملياً، هذا الأمر هو الذي أراح "حزب الله"، فلا خطاب تصعيدياً رغم أن الوزراء انسحبوا من الجلسة الحكومية. وضمنياً، يكون لبنان اليوم، وبخطوة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقائد الجيش رودولف هيكل، قد ثبت أمرين أساسيين: أولاً عدم التنازل لإسرائيل وتأكيد أن عملية حصر السلاح تبدأ بانسحابها، وثانياً تثبيت حق لبنان في تحديد سياسته لحصرية السلاح مع عدم إنكار الورقة الأميركية التي تأتي محورية لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل وتطبيق أهدافها.
 

وفعلياً، أمر مهم جداً فعله قائد الجيش خلال الجلسة من خلال سحب فتيل أي نزاع داخليّ، فالمسألة لا تحتملُ أي تلاعبٍ بالنار. في المقابل، فإن رئيس الجمهورية، يعي تماماً دقة المرحلة ويُدرك أيضاً التفاصيل العسكرية التي يتحدّث عنها هيكل. أيضاً، وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يُعتبر دور عون أساسياً ورأيه مفصلي.
 

بهذا الشكل، استطاعَ عون وهيكل فرملة أي توتر داخلي، في حين أن الجيش سيبقى ملتزماً باستكمال عملية نزع السلاح الفلسطيني، فالأمر بدأ سابقاً ومستمر بمعزل عن الملف المرتبط بسلاح "حزب الله".
 

أما عن المهلة الزمنية التي لم تحددها خطة الجيش، وفي ظل ما يُحكى عن أن جلستي 5 و 7 آب الماضي أقرتا جدولاً زمنياً، فإنّ ما حصل اليوم وضع الكرة في ملعب الأميركيين للضغط على إسرائيل نحو تنفيذ انسحاب كامل من جنوب لبنان وبأسرع وقت، إذ أن الدولة اللبنانية ملتزمة بما ستقوم به، في حين أنه على إسرائيل أن تقوم بالتزاماتها.
 

الرسالة هذه تمّ تمريرها بين سطور مقررات مجلس الوزراء التي تحدث عن أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يمثل الآلية العملانية لتطبيق القرار 1701، في حين أن استمرار إسرائيل في الخروقات يؤكد تنصلها من الالتزامات ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة.
 

كذلك، أكدت الحكومة أنَّ لبنان اتخذ خطوات أساسية على صعيد الورقة الأميركية لكن إسرائيل لم تُقدم على أي خطوة في المقابل.
 

وبذلك، يكون لبنان قد فاز باللعبة الدبلوماسية والعسكرية أيضاً، ويبقى التنفيذ سيد الموقف.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش رودولف هيكل أنهى عرض الخطة أمام الحكومة
lebanon 24
06/09/2025 04:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر في دير الزور بين الجيش السوري و"قسد"
lebanon 24
06/09/2025 04:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إشتباك بين عائلتين في البقاع.. توتر كبير والجيش يتدخّل!
lebanon 24
06/09/2025 04:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
توتّر كبير بين تركيا وإسرائيل... وتحذير من مُواجهة مباشرة خطيرة
lebanon 24
06/09/2025 04:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

أن الدولة اللبنانية

مجلس الوزراء

الأميركيين

جنوب لبنان

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2025-09-05
16:58 | 2025-09-05
16:37 | 2025-09-05
16:19 | 2025-09-05
16:01 | 2025-09-05
15:52 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24