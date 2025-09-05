Advertisement

لبنان

تصريح جديد لسلام عن "حصرية السلاح"... هذا ما كشفه

Lebanon 24
05-09-2025 | 15:12
اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام، أن مقررات مجلس الوزراء واضحة ولا تحتمل تأويلات، جازماً بأن لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح، وأن الحكومة ماضية في عملية بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، وفقاً لمقررات جلسة الخامس من آب الماضي.
وفي حديث لـ "الشرق الأوسط"، شدد سلام على أن هذه الخطوات "غير مرتبطة بأي قيود أخرى؛ لأنها تنفيذ لما ورد في اتفاق الطائف، وما في ورد خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وما ورد في البيان الوزاري للحكومة".


وأشار إلى أن "خطة الموفد الأميركي توم برّاك التي تم تعديلها لبنانياً بالتوافق مع الأميركيين، والتي أقرت أهدافها في الحكومة، تستلزم تطبيقاً متبادلاً من الجانبين، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل بعد".
مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

اتفاق الطائف

سلطة الدولة

الأميركيين

نواف سلام

توم برّاك

الجمهوري

