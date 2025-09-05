26
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تصريح جديد لسلام عن "حصرية السلاح"... هذا ما كشفه
Lebanon 24
05-09-2025
|
15:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر رئيس الحكومة
نواف سلام
، أن مقررات
مجلس الوزراء
واضحة ولا تحتمل تأويلات، جازماً بأن لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح، وأن الحكومة ماضية في عملية بسط
سلطة الدولة
بقواها الذاتية، وفقاً لمقررات جلسة الخامس من آب الماضي.
Advertisement
وفي حديث لـ "
الشرق الأوسط
"، شدد سلام على أن هذه الخطوات "غير مرتبطة بأي قيود أخرى؛ لأنها تنفيذ لما ورد في
اتفاق الطائف
، وما في ورد خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وما ورد في البيان الوزاري للحكومة".
وأشار إلى أن "خطة الموفد الأميركي
توم برّاك
التي تم تعديلها لبنانياً بالتوافق مع
الأميركيين
، والتي أقرت أهدافها في الحكومة، تستلزم تطبيقاً متبادلاً من الجانبين، وهو ما لم تلتزم به
إسرائيل
بعد".
مواضيع ذات صلة
هذا جديد خطة الجيش لـ"حصرية السلاح"
Lebanon 24
هذا جديد خطة الجيش لـ"حصرية السلاح"
06/09/2025 04:15:04
06/09/2025 04:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الرد اللبناني على برّاك: هذا هو موعد "حصرية السلاح"
Lebanon 24
جديد الرد اللبناني على برّاك: هذا هو موعد "حصرية السلاح"
06/09/2025 04:15:04
06/09/2025 04:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الضغط على لبنان يتصاعد وبرّاك يحذّر: التصريحات لا تكفي.. سلام يعرض على بري عقد جلسة للحكومة تقر "حصرية السلاح"
Lebanon 24
الضغط على لبنان يتصاعد وبرّاك يحذّر: التصريحات لا تكفي.. سلام يعرض على بري عقد جلسة للحكومة تقر "حصرية السلاح"
06/09/2025 04:15:04
06/09/2025 04:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
السنيورة من السرايا: ندعم الرئيس سلام في ما يتعلق بقرار حصرية السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
السنيورة من السرايا: ندعم الرئيس سلام في ما يتعلق بقرار حصرية السلاح بيد الدولة
06/09/2025 04:15:04
06/09/2025 04:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء
الشرق الأوسط
اتفاق الطائف
سلطة الدولة
الأميركيين
نواف سلام
توم برّاك
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
جديد توتر شاتيلا.. ماذا فعل الجيش؟
Lebanon 24
جديد توتر شاتيلا.. ماذا فعل الجيش؟
17:00 | 2025-09-05
05/09/2025 05:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الجولان ولبنان.. هذا آخر ما قيلَ إسرائيلياً!
Lebanon 24
عن الجولان ولبنان.. هذا آخر ما قيلَ إسرائيلياً!
16:58 | 2025-09-05
05/09/2025 04:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:37 | 2025-09-05
05/09/2025 04:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في مخيم شاتيلا.. هذا ما يجري هناك
Lebanon 24
توتر في مخيم شاتيلا.. هذا ما يجري هناك
16:19 | 2025-09-05
05/09/2025 04:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الكتلة الوطنية: السلاح يجب أن يُحصَر بالدولة وحدها
Lebanon 24
الكتلة الوطنية: السلاح يجب أن يُحصَر بالدولة وحدها
16:01 | 2025-09-05
05/09/2025 04:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال مُقيم في الإمارات... هذه هويّة عريس الفنانة داليدا خليل (فيديو)
Lebanon 24
هو رجل أعمال مُقيم في الإمارات... هذه هويّة عريس الفنانة داليدا خليل (فيديو)
05:45 | 2025-09-05
05/09/2025 05:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
11:24 | 2025-09-05
05/09/2025 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
06:14 | 2025-09-05
05/09/2025 06:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام نُقل عن بري بعد جلسة الحكومة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
كلام نُقل عن بري بعد جلسة الحكومة.. ماذا كشف؟
12:42 | 2025-09-05
05/09/2025 12:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:00 | 2025-09-05
جديد توتر شاتيلا.. ماذا فعل الجيش؟
16:58 | 2025-09-05
عن الجولان ولبنان.. هذا آخر ما قيلَ إسرائيلياً!
16:37 | 2025-09-05
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:19 | 2025-09-05
توتر في مخيم شاتيلا.. هذا ما يجري هناك
16:01 | 2025-09-05
الكتلة الوطنية: السلاح يجب أن يُحصَر بالدولة وحدها
15:52 | 2025-09-05
"إتصالات ليلية" واجتماع مهم.. ما جديد المعلومات عن "جلسة الحكومة"؟
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 04:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 04:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
06/09/2025 04:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24