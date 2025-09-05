26
لبنان
لورا لحود: خطة حصر السلاح بيد الدولة تؤكد سيادة لبنان
Lebanon 24
05-09-2025
|
15:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزيرة السياحة لورا
الخازن
لحود
: خطة حصر السلاح بيد الدولة تصب في مصلحة
لبنان
وتؤكد سيادته على كامل أراضيه.
واشارت الى أن: خطة الجيش مدروسة ومرتبطة بالواقع اللبناني وليست عدائية أو موجهة ضد طرف بعينه.
وتابعت: نطالب بدعم إقليمي ودولي من أجل الضغط على
إسرائيل
لوقف انتهكاتها في لبنان.
وأفادت بأن: نشعر بالأسف لانسحاب وزراء
حزب الله
وحركة أمل من جلسة الحكومة اليوم.
وأكدت أن "نتطلع إلى توافق داخلي بشأن حصرية السلاح بيد الدولة ومصلحة الدولة والشعب هي الأولوية".
