لورا لحود: خطة حصر السلاح بيد الدولة تؤكد سيادة لبنان

قالت وزيرة السياحة لورا : خطة حصر السلاح بيد الدولة تصب في مصلحة وتؤكد سيادته على كامل أراضيه.واشارت الى أن: خطة الجيش مدروسة ومرتبطة بالواقع اللبناني وليست عدائية أو موجهة ضد طرف بعينه.وتابعت: نطالب بدعم إقليمي ودولي من أجل الضغط على لوقف انتهكاتها في لبنان.وأفادت بأن: نشعر بالأسف لانسحاب وزراء وحركة أمل من جلسة الحكومة اليوم.وأكدت أن "نتطلع إلى توافق داخلي بشأن حصرية السلاح بيد الدولة ومصلحة الدولة والشعب هي الأولوية".