لبنان

لورا لحود: خطة حصر السلاح بيد الدولة تؤكد سيادة لبنان

Lebanon 24
05-09-2025 | 15:52
قالت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود: خطة حصر السلاح بيد الدولة تصب في مصلحة لبنان وتؤكد سيادته على كامل أراضيه.
واشارت الى أن: خطة الجيش مدروسة ومرتبطة بالواقع اللبناني وليست عدائية أو موجهة ضد طرف بعينه.
وتابعت: نطالب بدعم إقليمي ودولي من أجل الضغط على إسرائيل لوقف انتهكاتها في لبنان.
وأفادت بأن: نشعر بالأسف لانسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة الحكومة اليوم.
وأكدت أن "نتطلع إلى توافق داخلي بشأن حصرية السلاح بيد الدولة ومصلحة الدولة والشعب هي الأولوية".
 
