كفى اللبنانيين شعارات تشكل مؤامرات مبطنة على الجيش

كتب في" النهار": السلطة السياسية الشرعية مدعوة لأخذ العبر التي تحفر عميقاً في تجارب وأزماته، حين تقدم على المصادقة على خطة الآيلة إلى سحب وتجميع ونزع كل سلاح غير شرعي ونزعه وتجميعه، ولا سيما منه تحديداً سلاح " " الذي شكل طوال أكثر من ثلاثة عقود أحد أكبر الموانع أمام أحادية سلاح وحصريته، بل تغوّل على سلاح الدولة وصادر منها قرار الحرب والسلم.ما يتعين تذكره على السلطة السياسية من جهة وفريق الرافض قرار حصرية السلاح بيد الدولة من جهة ثانية، أن استباحة لبنان للحرب بشقيها، وحرب الآخرين على أرض لبنان، كما استباحته للاحتلالات والوصايات وتحويله أرضاً سائبة لتنفس صراعات الدول ومصالحها، كان سببه الجوهري البنيوي الأول والأساسي كف يد الجيش وتحييده عن قمع مطالع الحرب بزعم الخوف من انقسامه، في حين كانت آنذاك ثمة مخاوف على من جهات لبنانية تجاوزت أهمية دفن الفتنة في مهدها. ظلت وتيرة رفض نشر الجيش لقمع السلاح المتفلت معاندة حتى انفجر لبنان كله ومن ثم انقسم الجيش بعد شله.اختلفت طبعاً الظروف الداخلية والخارجية وبات الجيش الآن المؤسسة التي لا إجماع داخلياً وخارجياً يضاهي النظرة إليها والآمال والتطلعات المعلقة عليها. وكفى اللبنانيين ثلاثيات ورباعيات وشعارات كانت تشكل مؤامرات مبطنة على الجيش.