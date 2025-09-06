Advertisement

لبنان

الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
06-09-2025 | 01:14
A-
A+
Doc-P-1413467-638927435142941282.webp
Doc-P-1413467-638927435142941282.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت صفحة Lebanese Daily Weather ان حالة من عدم الاستقرار الجوي تضرب لبنان والجوار اعتبارا من نهار الاثنين يسبق ذلك الوضع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية او أدنى بقليل خصوصا جبلا مع احتمال هطول امطار خفيفة غير مؤثرة على ان يصبح الاحتمال كبيرا مطلع الاسبوع المقبل حيث تتركز السحب الركامية الماطرة كدرجة أولى على الشريط الساحلي السوري والشمالي في لبنان مناطق عكار والجوار . 
Advertisement


من جهتها، أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية إلى ان طقسا صيفيا معتدلا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل  وأعلى منها فوق الجبال والداخل،  حتى  يوم الاثنين المقبل حيث يتحول الى متقلب نسبياً بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية مركزه وسط تركيا.

طقس الأيام المقبلة:
السبت  
قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وتبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل .

الأحد 
غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية تنشط الرياح ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية مع احتمال تساقط الرذاذ مساء.

الإثنين 
غائم جزئياً الى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع نشوء خلايا رعدية منفردة اعتباراً من بعد الظهر خاصة شمال البلاد مع تساقط أمطار محلية.

الثلاثاء  
غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة يتشكل ضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهرمع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.
مواضيع ذات صلة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
06/09/2025 12:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
06/09/2025 12:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الهجوم على غزة يقترب... الجيش الإسرائيلي يكشف الموعد
lebanon 24
06/09/2025 12:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذا الموعد.. تحذير من كويكب بحجم برج بيزا يقترب من الأرض
lebanon 24
06/09/2025 12:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24

المرتفعات الشمالية

الحوض الشرقي

من جهته

الشمالي

من بعد

توت ⚔️

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2025-09-06
05:45 | 2025-09-06
05:34 | 2025-09-06
05:28 | 2025-09-06
05:28 | 2025-09-06
05:27 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24