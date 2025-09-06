Advertisement

لبنان

في اول تعليق بعد جلسة مجلس الوزراء أمس.. ماذا قال مسؤول في حزب الله عن قرار الحكومة؟

06-09-2025 | 03:13
قال المسؤول في حزب الله محمود قماطي لرويترز إن حزب الله اعتبر جلسة مجلس الوزراء أمس الجمعة بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل ومنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول.
