"الهيئة اللبنانية للعقارات": ننوه بمسار تطبيق القانون الجديد للإيجارات

Advertisement

رحبت " للعقارات" في بيان، "بمسار تطبيق القانون الجديد للايجارات غير السكنية بالرغم من التخفظ على التعديلات الاخيرة التي دخلت أيضا حيز التنفيذ". وطالبت المالكين القدامى والمستأجرين "بالمباشرة في تطبيق القانون وفقا للاطر الرضائية والمباشرة في الاتفاق على كيفية صيانة المباني ومعالجتها والمبادرة الى إنشاء لجان ادارة للابنية من اجل تحسين البناء وصيانته من النش والاهتراء".وشددت على "ضرورة متابعة شؤون العقار وسلامته وسلامة شاغليه حرصا على السلامة العامة ومنعا لاي اضرار بشرية او مادية قد تطرأ".