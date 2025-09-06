Advertisement

لبنان

في شوارع بيروت.. تدابير سير غداً

Lebanon 24
06-09-2025 | 04:08
أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي انه و"بتاريخ 6-9-2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 صباحًا وحتّى الساعة 18.00 ستجري أعمال صيانة في شارعي ربيز والمقدسي الممتدّين من شارع محمّد عبد الباقي لغاية شارع جان دارك.
لذلك، سيتمّ اتّخاذ تدابير السير التالية:

-قطع السير في شارع المقدسي من تقاطعه مع شارع القاهرة حتّى تقاطعه مع شارع عبد العزيز.

-تحويل السير من شارع القاهرة المقدسي باتّجاه تقاطع القاهرة الصوراتي.

-تحويل السير من تقاطع المقدسي عبد العزيز باتّجاه شارع عبد العزيز الصوراتي.

لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".

 
