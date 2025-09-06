في شوارع بيروت.. تدابير سير غداً

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي انه و"بتاريخ 6-9-2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 صباحًا وحتّى الساعة 18.00 ستجري أعمال صيانة في شارعي ربيز والمقدسي الممتدّين من شارع محمّد لغاية .لذلك، سيتمّ اتّخاذ تدابير السير التالية:-قطع السير في من تقاطعه مع حتّى تقاطعه مع .-تحويل السير من شارع المقدسي باتّجاه تقاطع القاهرة الصوراتي.-تحويل السير من تقاطع المقدسي باتّجاه شارع عبد الصوراتي.لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".