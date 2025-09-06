29
لبنان
في شوارع بيروت.. تدابير سير غداً
Lebanon 24
06-09-2025
|
04:08
A-
A+
أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي انه و"بتاريخ 6-9-2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 صباحًا وحتّى الساعة 18.00 ستجري أعمال صيانة في شارعي ربيز والمقدسي الممتدّين من شارع محمّد
عبد الباقي
لغاية
شارع جان دارك
.
لذلك، سيتمّ اتّخاذ تدابير السير التالية:
-قطع السير في
شارع المقدسي
من تقاطعه مع
شارع القاهرة
حتّى تقاطعه مع
شارع عبد العزيز
.
-تحويل السير من شارع
القاهرة
المقدسي باتّجاه تقاطع القاهرة الصوراتي.
-تحويل السير من تقاطع المقدسي
عبد العزيز
باتّجاه شارع عبد
العزيز
الصوراتي.
لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ
العلم
والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
