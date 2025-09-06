Advertisement

لبنان

ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة جنوبا.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

Lebanon 24
06-09-2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. كما تنشط الرياح مع احتمال تساقط أمطار خفيفة في الفترة المسائية خاصة في المناطق الجنوبية.
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها فوق الجبال والداخل ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل حيث يتحول الى متقلب نسبيا بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية مركزه وسط تركيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط الرذاذ شمال البلاد فترة بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. كما تنشط الرياح مع احتمال تساقط أمطار خفيفة في الفترة المسائية خاصة في المناطق الجنوبية.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات و رياح ناشطة كما تنخفض درجات الحرارة بشكل اضافي في المناطق الداخلية وعلى الجبال ويتوقع نشوء خلايا رعدية منفردة اعتبارا من بعد الظهر خاصة شمال البلاد مع تساقط أمطار محلية.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح أحيانا ويرتفع معها موج البحر.

الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و75%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج .    حرارة سطح الماء: 29°م.

- الضغط الجوي: 1013 HPA              أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.
 
- ساعة شروق الشمس: 06,14            ساعة غروب الشمس: 18,59
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24