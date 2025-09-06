Advertisement

لبنان

بري تسلّم التقرير السنوي لأعمال ديوان المحاسبة من 2020 حتى 2024

Lebanon 24
06-09-2025 | 05:34
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفدا من ديوان المحاسبة برئاسة رئيس الديوان القاضي محمد بدران وعضوية اعضاء مجلس الديوان، قدم لرئيس المجلس التقرير السنوي عن اعمال الديوان للاعوام 2020 حتى عام 2024 ضمناً.
