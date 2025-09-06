Advertisement

لبنان

شحادة: الحكومة تعتمد خطة استراتيجية لحصر السلاح وتعزيز سلطة القانون

Lebanon 24
06-09-2025 | 05:46
كتب وزير المهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة على حسابه عبر منصة "X":  "أقرت الحكومة خطة شاملة قدمها قائد الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الجمهورية اللبنانية وبقواها الذاتية وذلك على مراحل. كما ستتابع الحكومة تنفيذ الخطة عبر تقارير شهرية. ‏الخطة جيدة وتمثل خطوة استراتيجية مهمة لم تحصل في لبنان في العقود الماضية. نثمّنها عاليًا على طريق بناء جمهورية سيدة وحرة كما نكرر ثقتنا الثابتة بالمؤسسة العسكرية. ولا عودة عن بسط سلطة الدستور والقانون والجمهورية على كامل الأراضي اللبنانية".
