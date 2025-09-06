شحادة: الحكومة تعتمد خطة استراتيجية لحصر السلاح وتعزيز سلطة القانون

كتب وزير المهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور على حسابه عبر منصة "X": "أقرت الحكومة خطة شاملة قدمها قائد لحصر السلاح بيد وبقواها الذاتية وذلك على مراحل. كما ستتابع الحكومة تنفيذ الخطة عبر تقارير شهرية. ‏الخطة جيدة وتمثل خطوة استراتيجية مهمة لم تحصل في في العقود الماضية. نثمّنها عاليًا على طريق بناء سيدة وحرة كما نكرر ثقتنا الثابتة بالمؤسسة العسكرية. ولا عودة عن بسط سلطة والقانون والجمهورية على كامل الأراضي ".

