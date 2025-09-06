بلدية الكفور – النبطية: حل مشكلة الصرف الصحي في آبار فخر الدين

Advertisement

أفادت بلدية في في بيان "بحل مشكلة الصرف الصحي في منطقة آبار ، والتي كانت تشكّل مصدر قلق بيئي وصحي طويلة".وقالت: "جاء هذا الإنجاز نتيجة جهود متواصلة وتعاون فعّال بين رئيس البلدية ، ، في البلدية، اتحاد بلديات – النبطية، بلدية النبطية وبلدية كفررمان. هذا التعاون المثمر أدى إلى تنفيذ الأعمال المطلوبة ومعالجة الخلل الحاصل في الشبكة، بما يضمن حماية مصادر المياه وصون البيئة والصحة العامة في البلدة والمنطقة المجاورة".وختم: "تتوجه بلدية الكفور بالشكر العميق لكل الجهات التي ساهمت في هذا الجهد، وتشكر أهالي البلدة على صبرهم وتفهمهم خلال فترة العمل. نؤكد مجددًا التزامنا الكامل بمتابعة كل ما من شأنه أن يحسّن الواقع البيئي والخدماتي في كفورنا الحبيبة".