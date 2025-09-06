Advertisement

لبنان

بلدية الكفور – النبطية: حل مشكلة الصرف الصحي في آبار فخر الدين

Lebanon 24
06-09-2025 | 06:17
Doc-P-1413551-638927614977332787.jpg
Doc-P-1413551-638927614977332787.jpg photos 0
أفادت بلدية الكفور في النبطية في بيان "بحل مشكلة الصرف الصحي في منطقة آبار فخر الدين، والتي كانت تشكّل مصدر قلق بيئي وصحي منذ فترة طويلة".
وقالت: "جاء هذا الإنجاز نتيجة جهود متواصلة وتعاون فعّال بين رئيس البلدية خضر سعد، نائب الرئيس فؤاد ميلان، لجنة البيئة في البلدية، اتحاد بلديات الشقيف – النبطية، بلدية النبطية وبلدية كفررمان. هذا التعاون المثمر أدى إلى تنفيذ الأعمال المطلوبة ومعالجة الخلل الحاصل في الشبكة، بما يضمن حماية مصادر المياه وصون البيئة والصحة العامة في البلدة والمنطقة المجاورة".

وختم: "تتوجه بلدية الكفور بالشكر العميق لكل الجهات التي ساهمت في هذا الجهد، وتشكر أهالي البلدة على صبرهم وتفهمهم خلال فترة العمل. نؤكد مجددًا التزامنا الكامل بمتابعة كل ما من شأنه أن يحسّن الواقع البيئي والخدماتي في كفورنا الحبيبة".
لجنة البيئة

نائب الرئيس

فخر الدين

منذ فترة

خضر سعد

النبطية

نائب ال

