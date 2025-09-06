فرنسا ترحب بتبنّي الحكومة اللبنانية خطة الجيش

أعلنت ترحب بتبنّي الخطة التي اقترحها الجيش لاستعادة احتكار الدولة للسلاح على كامل أراضيها.ولفتت الخارجية الفرنسية الى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة إيجابية في سياق قرار الحكومة الصادر في 5 آب الماضي.

ودعت فرنسا كافة الأطراف اللبنانية إلى دعم التنفيذ السلمي والفوري لهذه الخطة، بهدف المضي قدماً نحو مستقر، وذو سيادة، ومعاد إعماره ومزدهر، مع ضمان وحدة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع جيرانه، وفي سلام معهم.

وأكدت الخارجية، أن فرنسا ستواصل وبالتعاون مع شركائها والأميركيين والإقليميين، الوقوف إلى جانب السلطات اللبنانية لتنفيذ التزاماتها، من خلال مشاركتها في آلية مراقبة وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، ودعمها للقوات المسلحة اللبنانية، ومشاركتها في قوة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).



كما أعربت عن استعدادها لتنظيم مؤتمرين دعمًا للقوات المسلحة اللبنانية، وللإنعاش وإعادة الإعمار عندما تتهيأ الظروف.