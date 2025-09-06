27
لبنان
فرنسا ترحب بتبنّي الحكومة اللبنانية خطة الجيش
Lebanon 24
06-09-2025
|
09:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الخارجية
الفرنسية
أن فرنسا
ترحب بتبنّي
الحكومة اللبنانية
الخطة التي اقترحها الجيش لاستعادة احتكار الدولة للسلاح على كامل أراضيها.
ولفتت الخارجية الفرنسية الى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة إيجابية في سياق قرار الحكومة
اللبنانية
الصادر في 5 آب الماضي.
وقد أجرى الوزير الفرنسي جان نويل
بارو
في 5 أيلول محادثات مع نظيره اللبناني يوسف رجي، للتأكيد على دعم
فرنسا
لجهود الحكومة اللبنانية.
ودعت فرنسا كافة الأطراف اللبنانية إلى دعم التنفيذ السلمي والفوري لهذه الخطة، بهدف المضي قدماً نحو
لبنان
مستقر، وذو سيادة، ومعاد إعماره ومزدهر، مع ضمان وحدة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع جيرانه، وفي سلام معهم.
وأكدت الخارجية، أن فرنسا ستواصل وبالتعاون مع شركائها
الأوروبيين
والأميركيين والإقليميين، الوقوف إلى جانب السلطات اللبنانية لتنفيذ التزاماتها، من خلال مشاركتها في آلية مراقبة وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، ودعمها للقوات المسلحة اللبنانية، ومشاركتها في قوة
الأمم المتحدة
المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
كما أعربت عن استعدادها لتنظيم مؤتمرين دعمًا للقوات المسلحة اللبنانية، وللإنعاش وإعادة الإعمار عندما تتهيأ الظروف.
