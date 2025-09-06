المفتي دريان: ندعم قرارات الحكومة الأخيرة بشأن حصريّة السلاح

Advertisement

جدد مفتي الجمهورية الشيخ ، خلال الحفل التكريمي الذي اقامه على شرفه في دارته في بقاعصفرين، في حضور ممثل رئيسي الجمهورية والحكومة احمد ، موقفه الداعم والمؤيد لقرارات الحكومة الاخيرة، حصرية السلاح بيد الدولة. ودعا الى "التحاور والتشاور بعد اتخاذ قرارات الحكومة في حصرية السلاح".