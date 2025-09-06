Advertisement

لبنان

المفتي دريان: ندعم قرارات الحكومة الأخيرة بشأن حصريّة السلاح

Lebanon 24
06-09-2025 | 09:50
جدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال الحفل التكريمي الذي اقامه على شرفه النائب فيصل كرامي في دارته في بقاعصفرين، في حضور ممثل رئيسي الجمهورية والحكومة وزير الداخلية احمد الحجار، موقفه الداعم والمؤيد لقرارات الحكومة الاخيرة، حصرية السلاح بيد الدولة. ودعا الى "التحاور والتشاور بعد اتخاذ قرارات الحكومة في حصرية السلاح".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24