Advertisement

لبنان

جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!

Lebanon 24
06-09-2025 | 13:03
A-
A+
Doc-P-1413637-638927859827563162.jfif
Doc-P-1413637-638927859827563162.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت محلة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت، حادثة مروّعة تمثلت بمقتل سائق لحافلة صغيرة في المحلّة.
 
Advertisement
 
وذكرت المعلومات أنّ السائق تعرض لإطلاق نار، ما أدى إلى وفاته على الفور.
 
 
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وبوشرت التحقيقات بالحادثة.
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": الجيش يغلق بعض المداخل المؤدية إلى الضاحية الجنوبية من جهة الحدت
lebanon 24
06/09/2025 21:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق لمسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية وحارة صيدا
lebanon 24
06/09/2025 21:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مسيّرة اسرائيلية تُحلّق على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية
lebanon 24
06/09/2025 21:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران المسيّر المعادي يحلّق على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية
lebanon 24
06/09/2025 21:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24

بيروت

مشرفية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:18 | 2025-09-06
14:02 | 2025-09-06
13:41 | 2025-09-06
13:14 | 2025-09-06
12:49 | 2025-09-06
12:41 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24