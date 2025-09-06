جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!

شهدت محلة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت، حادثة مروّعة تمثلت بمقتل سائق لحافلة صغيرة في المحلّة.

وذكرت المعلومات أنّ السائق تعرض لإطلاق نار، ما أدى إلى وفاته على الفور.