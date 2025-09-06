Advertisement

لبنان

عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-09-2025 | 16:16
A-
A+
Doc-P-1413676-638927975731099208.jpeg
Doc-P-1413676-638927975731099208.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت معلومات "لبنان24" إن المخيم التابع للحزب السوري القومي الإجتماعي في الشويفات والذي داهمته مخابرات الجيش هو كشفي للأشبال وليس مُعسكر تدريب.
Advertisement
وأوضحت المعلومات أن المخيم ليس مسلحاً، فيما كان يضمّ أشخاصاً دون الـ18 عاماً.
ولاحقا، أشار الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، إلى أنه "أمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول قيام الجيش اللبناني بمداهمة مخيم تابع للحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة الشويفات، يهم الحزب أن يوضح أن المكان الذي دخل اليه الجيش هو ارض خاصة استخدمت لقيام نشاط طلابي تربوي يُنظم منذ سنوات في فصل الصيف ويشارك فيه الأشبال والطلبة".

وقال: "لا وجود لأي معسكرات أو تدريبات عسكرية للحزب في المكان المذكور، وما تم تداوله عن "مخيم تدريبي" غير صحيح جملة وتفصيلاً والمكان هو ارض زراعية ولا يوجد فيه اي منشآت او ما شابه".

وأوضح الحزب أن "ما جرى هو نتيجة التباس بعد ورود معلومات عن حصول إطلاق نار في المنطقة، ما دفع الجيش إلى التحرك ومداهمة المكان. وقد أثبتت الوقائع أن الأمر لا يتعدى نشاطًا طلابيًا بحتًا".

وأكد الحزب "حرصه الدائم على التعاون مع المؤسسة العسكرية اللبنانية"، وشدد على "احترامه الكامل لدور الجيش الوطني وصلاحياته في الحفاظ على الأمن والاستقرار".

ودعا وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تمسّ بحقيقة أنشطته الطلابية والتربوية".

وأكد الحزب أن "الأشبال والطلبة هم مستقبلنا، وأن مخيماتهم ستبقى فضاءات للعلم والمعرفة والانتماء الوطني، بعيدًا عن أي تفسيرات مغلوطة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
قبيل مداهمته.. صورٌ لمخيم "السوري القومي" في الشويفات
lebanon 24
07/09/2025 13:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بحثا عن أسلحة.. مداهمة مخيم للنازحين السوريين
lebanon 24
07/09/2025 13:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"تشويش".. هذه آخر معلومة عن "تسليم سلاح المخيمات"
lebanon 24
07/09/2025 13:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
lebanon 24
07/09/2025 13:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الحزب السوري القومي الاجتماعي

المؤسسة العسكرية

الجيش اللبناني

وسائل الإعلام

اللبنانية

الشويفات

لبنان24

التربوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-07
06:34 | 2025-09-07
06:23 | 2025-09-07
06:13 | 2025-09-07
06:10 | 2025-09-07
06:04 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24