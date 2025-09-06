29
لبنان
تقريرٌ جديد عن "أبو عبيدة".. صحيفة إسرائيلية تتحدّث
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-09-2025
|
16:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن إستهداف
إسرائيل
للناطق العسكريّ باسم حركة "
حماس
" حذيفة سمير الكحلوت، المعروف في كل أنحاء العالم باسم "أبو عبيدة".
وذكر التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
إنَّ أبو عبيدة، كان "قائد الحرب الإعلامية في حركة حماس"، مشيراً إلى أنّ
القضاء
عليه كان الأمر الأكثر أهمية خلال الحرب الحالية لإسرائيل على غزة.
ويقولُ التقرير إنَّ
وسائل الإعلام
الأجنبية "قللت من أهمية دور أبو عبيدة
الرئيسي
في أحداث 7 تشرين الأول 2023، واعتبرته مجرد متحدث باسم حماس، لكنهم يعلمون أن كان أكثر من ذلك بكثير"، وأضاف: "كان أبو عبيدة رمزاً لحماس وللجهود الدولية المبذولة لتدمير دولة إسرائيل. لقد عوملت خطبه كتعليمات مباشرة لجماهير غزة. كذلك، عشِقَهُ الأطفال المغسولو الأدمغة في كل أنحاء
الشرق الأوسط
، وترددت كل كلمة من كلماته في وسائل الإعلام العالمية".
وفي السياق، يقول المحلل
الإسرائيلي
أرييل أوسيران: "من المفارقات أن أبو عبيدة كان وجه حماس، بينما كان وجهه دائماً مغطى.. لقد قضت إسرائيل على زعيم حماس في ساحة الدعاية. قد لا يكون التأثير فورياً، ولكنه حاسم على المدى
الطويل
. أدركت حماس أنها لا تستطيع تدمير إسرائيل فوراً.. لقد بدأت حرباً لنزع الشرعية عن إسرائيل حتى تتمكن من شن هجوم جديد بعد 10 إلى 15 عاماً من الآن عندما تصبح إسرائيل وحيدة تماماً".
وألمح التقرير إلى ما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي، إذ كشفت أنَّ "أبو عبيدة وظّف 1500 مُروّج خدموا في كل كتائب وألوية حماس، كما زودهم بكاميرات جوبرو، ومعدات حماية للكاميرات وبطاريات، وفريقاً من محرري الفيديو لتقطيع مقاطع الفيديو الدعائية"، وأضاف: "لقد صاغ أبو عبيدة كل فيديو لرهائن ومراسم إطلاق سراحهم لتحقيق أقصى قدر من التأثير. وبعد يومين من بدء الحرب، أعلن أبو عبيدة بشكل مخيف إنه سيتم إعدام رهينة مدني من إسرائيل مقابل كل هجوم، وسيتمّ بث اللقطات".
وذكر التقرير أن "الحرب النفسية المكثفة التي خاضتها حماس هزّت الإسرائيليين طوال الحرب، وجعلت كل خطوة يتخذها الجيش الإسرائيلي في غزة أكثر حساسية"، وأضاف: "كان أبو عبيدة بارعاً في استمالة مشاعر كل إسرائيلي، وكان نجاحه في حملات الدعاية الدولية الكاذبة هائلاً".
التقرير أوضح أيضاً إن "وسائل الإعلام الكبرى انخدعت بالحرب النفسية والتلاعب العاطفي الذي مارسه أبو عبيدة، والذي فرضت عليه إدارة
بايدن
عقوبات في نيسان 2024"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ "أبو عبيدة لم يكن الدعائي الوحيد الذي اغتالته إسرائيل مؤخراً"، وأضاف: "في يوم الخميس الماضي، كان وزير الإعلام الحوثي، هاشم شرف الدين، من بين قادة التنظيم اليمني الذين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية مُستهدفة".
وختم التقرير بالقول: "في بعض النواحي، نجح أبو عبيدة وشرف الدين في خداع الإعلام الدولي بشأن اليهود. والآن، وبعدما رحلا، حان الوقت للصحافة أن تقدم تقارير أكثر دقة عن إسرائيل والحرب الدائرة"، على حد تعبيره.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
