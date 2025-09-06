رسائل سياسية في خطاب جعجع اليوم

Advertisement

الأنظار ستتجه مساء اليوم الأحد إلى الخطاب الذي سيلقيه بعد القداس السنوي الاحتفالي الذي تقيمه القوات ل" " في معراب.ولفتت أوساط قواتية بارزة لـ" النهار" إلى ان الذكرى تحل هذه السنة وسط تحولات مفصلية في المنطقة ولبنان بالتوازي مع والحكومة التي اتخذت قرارات تاريخيّة لحصر السلاح بيد الدولة .وتترقب الأوساط السياسية ما سيحمله خطاب من رسائل سياسية من شأنها ان تعكس استراتيجية القوات في المرحلة المقبلة لا سيما لجهة القرارات الحكومية الاخيرة كما لجهة المرحلة المطلة على استحقاقات مهمة وبارزة ومنها الانتخابات النيابية المقبلة .