لبنان

رسائل سياسية في خطاب جعجع اليوم

Lebanon 24
06-09-2025 | 23:19
الأنظار ستتجه مساء اليوم الأحد إلى الخطاب الذي سيلقيه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد القداس السنوي الاحتفالي الذي تقيمه القوات ل"شهداء المقاومة اللبنانية" في معراب.
ولفتت أوساط قواتية بارزة لـ" النهار" إلى ان الذكرى تحل هذه السنة وسط تحولات مفصلية في المنطقة ولبنان بالتوازي مع العهد الجديد والحكومة التي اتخذت قرارات تاريخيّة لحصر السلاح بيد الدولة .
وتترقب الأوساط السياسية ما سيحمله خطاب جعجع من رسائل سياسية من شأنها ان تعكس استراتيجية القوات في المرحلة المقبلة لا سيما لجهة القرارات الحكومية الاخيرة كما لجهة آفاق المرحلة المطلة على استحقاقات مهمة وبارزة ومنها الانتخابات النيابية المقبلة . 
 
