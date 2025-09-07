Advertisement

لبنان

محادثات متقدمة.. "القوات" بدأت ترسم ملامح التحالفات النيابية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-09-2025 | 01:45
على الرغم من عدم تمكن اللجان النيابية المشتركة من التوصل الى صيغة واضحة لقانون الانتخابات النيابية المقبل، إلا أنَّ الأحزاب بدأت تعد العدة لخوض هذا الاستحقاق.
وفي هذا الاطار، انطلق حزب "القوات اللبنانية" في البحث في التحالفات التي سيخوض على أساسها الاستحقاق، حيث أشارت المعلومات إلى أنَّ صورة واضحة رسمت للمرحلة المقبلة، فبات مثلاً التحالف مع السياسي مجد حرب نجل الوزير السابق بطرس حرب محسوماً في منطقة البترون، على ان يكون المرشح الثاني الماروني على لاحة "القوات" في المنطقة.
 

أما في عكار، فالاتصالات متواصلة مع كل من النائب وليد البعريني والنائب السابق هادي حبيش للاتفاق على صورة أولية للتحالف في ما بينهم.
 

وفي زحلة، من المؤكد ان التحالف بين "القوات" وحزب "الكتائب" سيكون ثابتاً خصوصاً بعد الفوز الكاسح الذي تمكنت القوات من تحقيقه منفردة في الانتخابات البلدية، إضافة الى من قد ترشحه دار الفتوى عن المقعد السني اذا لم يخض "تيار المستقبل" الانتخابات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

