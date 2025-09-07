محادثات متقدمة.. "القوات" بدأت ترسم ملامح التحالفات النيابية

على الرغم من عدم تمكن اللجان النيابية المشتركة من التوصل الى صيغة واضحة لقانون الانتخابات النيابية المقبل، إلا أنَّ الأحزاب بدأت تعد العدة لخوض هذا الاستحقاق.

وفي هذا الاطار، انطلق حزب " " في البحث في التحالفات التي سيخوض على أساسها الاستحقاق، حيث أشارت المعلومات إلى أنَّ صورة واضحة رسمت للمرحلة المقبلة، فبات مثلاً التحالف مع السياسي مجد حرب نجل الوزير السابق حرب محسوماً في منطقة البترون، على ان يكون المرشح الثاني على لاحة "القوات" في المنطقة.



أما في ، فالاتصالات متواصلة مع كل من النائب وليد البعريني والنائب السابق هادي حبيش للاتفاق على صورة أولية للتحالف في ما بينهم.