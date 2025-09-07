29
لبنان
ماذا فعل "حزب الله" بعد غارات أنصارية؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-09-2025
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
علم "
لبنان24
" أنه تمَّ البدء بعملية إحصاء الأضرار الناجمة عن القصف
الإسرائيلي
على بلدة أنصارية، يوم الأربعاء الماضي.
وذكرت المعلومات أنّ لجاناً إحصائية من "
حزب الله
"، بدأت تقييم الأضرار في المنازل والممتلكات بغية تحديد كلفتها تمهيداً للتعويض على المتضررين.
ومن المُرتقب أن تنجز اللجان تقاريرها خلال وقتٍ قريب بعد إنجاز المسوحات المطلوبة على المنازل، باعتبار أن الوحدات المتضررة كثيرة نظراً لشدة
الغارات
الأخيرة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الإسرائيلي
حزب الله
إسرائيل
لبنان24
الغارات
أنصار
نصار
تابع
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
