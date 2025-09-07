أورتاغوس وصلت إلى بيروت واجتماع مُرتقب في الناقورة

وصلت المبعوثة الأميركية إلى ، الأحد، حيث من المُقرر أن تتجه إلى في الجنوب للاجتماع مع .

وسيحضر الاجتماع قائد في الجيش الأميركي الأميرال ، وهو القائد الجديد الذي تولّى المنصب اعتبارًا من مطلع الشهر الفائت.



وعلى أجندة الوفد الأميركي، لقاءات عسكرية امنية الطابع حصراً، ما يعني ان خطة الجيش وكيفية تطبيقها والادوات التي يحتاج لتنفيذها، ستكون حاضرة في المداولات.