لبنان
أورتاغوس وصلت إلى بيروت واجتماع مُرتقب في الناقورة
Lebanon 24
07-09-2025
|
03:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصلت المبعوثة الأميركية
مورغان أورتاغوس
إلى
مطار بيروت
،
صباح اليوم
الأحد، حيث من المُقرر أن تتجه إلى
الناقورة
في الجنوب للاجتماع مع
لجنة مراقبة وقف إطلاق النار
.
وسيحضر الاجتماع قائد
المنطقة الوسطى
في الجيش الأميركي الأميرال
براد
كوبر
، وهو القائد الجديد الذي تولّى المنصب اعتبارًا من مطلع الشهر الفائت.
وعلى أجندة الوفد الأميركي، لقاءات عسكرية امنية الطابع حصراً، ما يعني ان خطة الجيش وكيفية تطبيقها والادوات التي يحتاج لتنفيذها، ستكون حاضرة في المداولات.
وأهمية الاجتماع أنّه يأتي بعد يومين على إقرار
الحكومة اللبنانية
خطة الجيش لنزع السلاح غير الشرعي، وهو سيخصّص للاطلاع على الوضع القائم في الجنوب وما تحقق حتى الآن من اتفاق وقف النار.
