غادرت منزلها في النبعة ولم تعد... فاطمة مفقودة (صورة)

صدر عن ـ العامة البلاغ التالي:

" لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة المختص، صورة المفقودة: فاطمة ، (مواليد العام 2004، سورية)، التي غادرت، بتاريخ 5-9-2025، منزلها الكائن في محلة النبعة، إلى جهة مجهولة، ولم تعد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة جسر على الرقم: 485421 – 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".