لبنان

غادرت منزلها في النبعة ولم تعد... فاطمة مفقودة (صورة)

Lebanon 24
07-09-2025 | 05:35
"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: فاطمة عبد العزيز، (مواليد العام 2004، سورية)، التي غادرت، بتاريخ 5-9-2025، منزلها الكائن في محلة النبعة، إلى جهة مجهولة، ولم تعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة جسر بيروت على الرقم: 485421 – 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".


