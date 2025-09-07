Advertisement

لبنان

وزير ونائب سابق يزور وزير الداخلية برفقة نجله... وهذه تفاصيل اللقاء

Lebanon 24
07-09-2025 | 05:29
 زار الوزير والنائب السابق طلال المرعبي، برفقة نجله النائب السابق طارق المرعبي، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في مكتبه، حيث ناقشا معه أوضاع لبنان عامةً وعكار خاصةً.
ونوّه المرعبي بالدينامية التي يتمتّع بها الوزير الحجار ومتابعته الدائمة للشؤون الأمنية والإدارية، مشدّدًا أمامه على ضرورة إيلاء محافظة عكار كل الاهتمام، سواء عبر دعم البلديات والدوائر الإدارية، أو من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لقوى الأمن الداخلي لتعزيز حضورها ودورها في المنطقة.


ورأى المرعبي، أنّ لبنان دخل مرحلة جديدة، مؤكّدًا أنّ "الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء وخطة قائد الجيش تشكّل خريطة طريق متماسكة لإنقاذ الوطن والحفاظ على صيغة العيش الواحد ومسيرة السلم الأهلي".


قوى الأمن الداخلي

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

أحمد الحجار

محافظة عكار

قائد الجيش

عميد أحمد

الحجار

تابع
