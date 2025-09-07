وزير ونائب سابق يزور وزير الداخلية برفقة نجله... وهذه تفاصيل اللقاء

Advertisement

ونوّه المرعبي بالدينامية التي يتمتّع بها الوزير ومتابعته الدائمة للشؤون الأمنية والإدارية، مشدّدًا أمامه على ضرورة إيلاء كل الاهتمام، سواء عبر دعم البلديات والدوائر الإدارية، أو من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لقوى الأمن الداخلي لتعزيز حضورها ودورها في المنطقة.ورأى المرعبي، أنّ لبنان دخل مرحلة جديدة، مؤكّدًا أنّ "الخطوات التي اتخذها وخطة تشكّل خريطة طريق متماسكة لإنقاذ الوطن والحفاظ على صيغة العيش الواحد ومسيرة السلم الأهلي".