صلح استقبل وزير العمل: لا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة إلا بعد مناقشة استراتيجية دفاعية وطنية

Lebanon 24
07-09-2025 | 09:48
Doc-P-1413838-638928610063572517.png
Doc-P-1413838-638928610063572517.png photos 0
استقبل النائب ينال صلح في دارته بمدينة بعلبك وزير العمل محمد حيدر، بحضور نائب رئيس البلدية عبد الرحيم شلحة، إلى جانب المخاتير والفاعليات المحلية.
وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد، والملفات الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما القضايا المتصلة بحقوق العمال وضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.


وشدد النائب صلح على "أهمية التعاون بين السلطات الرسمية من جهة، والمجتمع المحلي من جهة أخرى، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "بعلبك الهرمل كانت ولا تزال في قلب المعادلة الوطنية، حاضنةً للثوابت السياسية وحاميةً للانتماء الوطني الصادق".


ورأى ان "ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة هو دليل واضح على ثبات موقف الثنائي الوطني السياسي، وتمسكه بالقرارات السياسية الوطنية الكبرى، رغم كل المحاولات التي عمل عليها كثيرون في الداخل والخارج لإطلاق السهام عليه. لقد أثبتا من جديد أنهما ثنائي وطني بامتياز، يحملان هموم الوطن ويحميان خياراته الاستراتيجية، ويؤكدان أن دورهما السياسي الأساسي غير قابل للمساومة أو التشكيك".


وأكد: "نحن اليوم أكثر تمسكًا بالوحدة الوطنية، وأكثر قناعة بأن حماية لبنان تتطلب التمسك بالثوابت التي من شأنها حفظ البلد من الانهيار، ومواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية. لذا فإن وطننا لبنان لا يمكن أن يتخلى عن قوته، ولا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة إلا بعد مناقشة استراتيجية دفاعية وطنية".
