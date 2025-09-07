صلح استقبل وزير العمل: لا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة إلا بعد مناقشة استراتيجية دفاعية وطنية

Advertisement

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد، والملفات الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما المتصلة بحقوق العمال وضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها .وشدد النائب صلح على "أهمية التعاون بين السلطات الرسمية من جهة، والمجتمع المحلي من جهة أخرى، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي"، مشيرا إلى أن " كانت ولا تزال في قلب المعادلة الوطنية، حاضنةً للثوابت السياسية وحاميةً للانتماء الوطني الصادق".ورأى ان "ما جرى في جلسة الأخيرة هو دليل واضح على ثبات موقف الوطني السياسي، وتمسكه بالقرارات السياسية الوطنية الكبرى، رغم كل المحاولات التي عمل عليها كثيرون في الداخل والخارج لإطلاق السهام عليه. لقد أثبتا من جديد أنهما ثنائي وطني بامتياز، يحملان هموم الوطن ويحميان خياراته الاستراتيجية، ويؤكدان أن دورهما السياسي الأساسي غير قابل للمساومة أو التشكيك".وأكد: "نحن اليوم أكثر تمسكًا بالوحدة الوطنية، وأكثر قناعة بأن حماية لبنان تتطلب التمسك بالثوابت التي من شأنها حفظ البلد من الانهيار، ومواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية. لذا فإن وطننا لبنان لا يمكن أن يتخلى عن قوته، ولا يمكن الحديث عن سلاح إلا بعد مناقشة استراتيجية دفاعية وطنية".