لبنان
صلح استقبل وزير العمل: لا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة إلا بعد مناقشة استراتيجية دفاعية وطنية
Lebanon 24
07-09-2025
|
09:48
A-
A+
استقبل النائب ينال صلح في دارته بمدينة
بعلبك
وزير العمل محمد
حيدر
، بحضور
نائب رئيس
البلدية عبد الرحيم شلحة، إلى جانب المخاتير والفاعليات المحلية.
وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد، والملفات الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما
القضايا
المتصلة بحقوق العمال وضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها
لبنان
.
وشدد النائب صلح على "أهمية التعاون بين السلطات الرسمية من جهة، والمجتمع المحلي من جهة أخرى، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "
بعلبك الهرمل
كانت ولا تزال في قلب المعادلة الوطنية، حاضنةً للثوابت السياسية وحاميةً للانتماء الوطني الصادق".
ورأى ان "ما جرى في جلسة
مجلس الوزراء
الأخيرة هو دليل واضح على ثبات موقف
الثنائي
الوطني السياسي، وتمسكه بالقرارات السياسية الوطنية الكبرى، رغم كل المحاولات التي عمل عليها كثيرون في الداخل والخارج لإطلاق السهام عليه. لقد أثبتا من جديد أنهما ثنائي وطني بامتياز، يحملان هموم الوطن ويحميان خياراته الاستراتيجية، ويؤكدان أن دورهما السياسي الأساسي غير قابل للمساومة أو التشكيك".
وأكد: "نحن اليوم أكثر تمسكًا بالوحدة الوطنية، وأكثر قناعة بأن حماية لبنان تتطلب التمسك بالثوابت التي من شأنها حفظ البلد من الانهيار، ومواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية. لذا فإن وطننا لبنان لا يمكن أن يتخلى عن قوته، ولا يمكن الحديث عن سلاح
المقاومة
إلا بعد مناقشة استراتيجية دفاعية وطنية".
الوحدة الوطنية
مجلس الوزراء
بعلبك الهرمل
نائب رئيس
المقاومة
الثنائي
القضايا
الهرمل
تابع
رسالة من جعجع إلى الشيعة
Lebanon 24
رسالة من جعجع إلى الشيعة
12:51 | 2025-09-07
07/09/2025 12:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء الخسوف الكلي للقمر
Lebanon 24
بدء الخسوف الكلي للقمر
12:46 | 2025-09-07
07/09/2025 12:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية
Lebanon 24
الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية
11:53 | 2025-09-07
07/09/2025 11:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهم طلاب لبنان.. هذا موعد نتائج البكالوريا الفنية والثانوية المهنية
Lebanon 24
خبر يهم طلاب لبنان.. هذا موعد نتائج البكالوريا الفنية والثانوية المهنية
11:22 | 2025-09-07
07/09/2025 11:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
Lebanon 24
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
11:17 | 2025-09-07
07/09/2025 11:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
