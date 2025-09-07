Advertisement

لبنان

الـ MTV غائبة عن قداس شهداء القوات

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
07-09-2025 | 11:05
بعد سنوات طويلة من التغطية المستمرة لقداس شهداء القوات اللبنانية، كان غياب قناة mtv اليوم عن الحدث لافتًا، إذ لم تقدّم أي تغطية إعلامية ولم تنشر أخبارًا على حساباتها الرسمية أو على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بها.
في المقابل، تكفّلت قناة lbci بالنقل المباشر وتغطية الحدث بشكل كامل.


ووفقًا للمعلومات، يُعزى هذا الغياب إلى توتر العلاقات بين MTV والقوات اللبنانية.
المصدر: "رصد" لبنان 24
"خاص لبنان24"

