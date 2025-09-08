بقعتوتة احتفلت بعيد سيدة النجاة بقداس وسهرة قروية

Advertisement

احتفلت بلدة بقعتوتة بعيد شفيعتها سيدة النجاة، برئاسة راعي الأبرشية، المطران ، الذي ترأس بمشاركة عدد من الكهنة، وحضور رئيس البلدية والمختار وحشد من أبناء البلدة والمؤمنين.وفي كلمته بالمناسبة، شدّد المطران على أن العيد ليس مجرد مناسبة طقسية، بل دعوة للعيش بالإيمان والمحبة والتكافل، مستحضراً مثال مريم في الطاعة والثقة بعناية الله. وأوضح أن حمل البلدة اسم شفيعتها يضع على عاتق سكانها مسؤولية أن يكونوا علامة نجاة لبعضهم البعض من خلال المحبة الأخوية، التضامن، ومساعدة الآخرين، بعيدًا عن الانقسامات والأنانية، كما دعا إلى أن تكون قلوبهم مفتوحة وأيديهم ممدودة للبناء والخدمة.