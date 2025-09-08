Advertisement

بقعتوتة احتفلت بعيد سيدة النجاة بقداس وسهرة قروية

Lebanon 24
08-09-2025 | 02:43
احتفلت بلدة بقعتوتة بعيد شفيعتها سيدة النجاة، برئاسة راعي الأبرشية، المطران بولس روحانا، الذي ترأس القداس الإلهي بمشاركة عدد من الكهنة، وحضور رئيس البلدية والمختار وحشد من أبناء البلدة والمؤمنين.
وفي كلمته بالمناسبة، شدّد المطران روحانا على أن العيد ليس مجرد مناسبة طقسية، بل دعوة للعيش بالإيمان والمحبة والتكافل، مستحضراً مثال مريم في الطاعة والثقة بعناية الله. وأوضح أن حمل البلدة اسم شفيعتها يضع على عاتق سكانها مسؤولية أن يكونوا علامة نجاة لبعضهم البعض من خلال المحبة الأخوية، التضامن، ومساعدة الآخرين، بعيدًا عن الانقسامات والأنانية، كما دعا إلى أن تكون قلوبهم مفتوحة وأيديهم ممدودة للبناء والخدمة.
 
وتخلّل المناسبة سهرة قروية وعشاء جمع الأهالي، نظّمته لجنة الوقف بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات من أبناء البلدة، واستمرّت الأجواء الاحتفالية حتى ساعات الصباح الأولى.
