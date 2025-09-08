Advertisement

لبنان

لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية: نقف إلى جانب الدولة في جهودها لفرض سيادتها

Lebanon 24
08-09-2025 | 03:02
A-
A+
Doc-P-1414047-638929227629167698.png
Doc-P-1414047-638929227629167698.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية (CCLC) بيانًا مشتركًا باسم ست منظماتها في لبنان وكندا، أكدت فيه أن قرار الحكومة اللبنانية وخطة الجيش لحصر السلاح بيد القوى العسكرية والأمنية الشرعية يشكّل قرارًا دستوريًا سياديًا يعيد للدولة اللبنانية سيادتها بعد عقود من الاستباحة، ويحقق احترام قرارات مجلس الأمن واتفاقيات خفض التصعيد.
Advertisement

وشدّدت اللجنة في بيانها على أن العنف اللفظي والتحريض الذي يعتمد عليه حزب الله، بما في ذلك التهديدات بالتخوين وزعزعة السلم الأهلي، يشير إلى تمرد على الدولة اللبنانية وأجندة غير لبنانية، مستندة إلى تصريحات مسؤولين إيرانيين وموضحة أن موقف رئيس الجمهورية والحكومة يؤكد أن الدولة وحدها معنية بحماية الشعب اللبناني. ودعت اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الداعين لزرع الفتنة، معتبرة أن ذلك يتوافق مع مقتضيات الدستور والميثاق الوطني.

وفي سياق دعم الدولة اللبنانية، شدّدت اللجنة على أن العالم العربي والمجتمع الدولي، وخصوصًا كندا، مدعوون لتعزيز الدعم التقني واللوجستي للجيش وقوى الأمن الداخلي، بما يمكنهما من أداء مهامهما السيادية والدفاعية وحماية الشعب اللبناني، على قاعدة استراتيجية أمنية وطنية متكاملة.

كما باركت اللجنة انطلاق عجلة مكافحة الفساد ودعت إلى استعادة حق الاغتراب اللبناني بالتصويت لعدد 128 نائبًا دستوريًا، معتبرة أي التفاف على هذا الحق مخالفة دستورية تنتهك مبدأ المساواة بين اللبنانيين. وأكدت أن الإصلاح الإداري والحوكمة السليمة هما الأساس لإعادة الثقة وتحفيز عجلة الاقتصاد نحو العدالة الاجتماعية.

واختتمت اللجنة بيانها بالقول إن لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية تؤكد وقوفها الكامل إلى جانب الدولة اللبنانية في جهودها لفرض سيادتها على كامل أراضيها، داعية اللبنانيين إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية لتحقيق دولة جدية، مؤكدة التزامها المستمر بخدمة القضية الوطنية.
مواضيع ذات صلة
في بيان... هكذا علّقت لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية على خطّة الجيش لتنفيذ حصر السلاح
lebanon 24
08/09/2025 13:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التّنسيق اللبنانيّة-الأميركيّة :قرار الحكومة اللّبنانيّة بحصر السلاح سّياديّ وتاريخيّ!
lebanon 24
08/09/2025 13:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة: أنهوا مهزلة تعطيل النّظام الدّيموقراطي البرلماني
lebanon 24
08/09/2025 13:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التنسيق اللّبنانيّة - الفرنسيّة: لا لتهميش الإغتراب
lebanon 24
08/09/2025 13:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الدولة اللبنانية

المجتمع الدولي

مجلس الأمن

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:43 | 2025-09-08
06:39 | 2025-09-08
06:35 | 2025-09-08
06:30 | 2025-09-08
06:30 | 2025-09-08
06:21 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24