عون بحث وسفير باكستان في العلاقات

Lebanon 24
08-09-2025 | 04:55
عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون، مع سفير كازاخستان في لبنان Rasul Jumaly، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.
كما استقبل عون سفير لبنان المعيّن في المغرب علي ضاهر، لمناسبة التحاقه بمركز عمله، وتمنى له التوفيق في مهمته لتعزيز العلاقات اللبنانية – المغربية.
