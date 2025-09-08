عون بحث وسفير باكستان في العلاقات

عرض رئيس الجمهورية ، مع سفير كازاخستان في Rasul Jumaly، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

Advertisement

كما استقبل عون المعيّن في ، لمناسبة التحاقه بمركز عمله، وتمنى له التوفيق في مهمته لتعزيز العلاقات – المغربية.