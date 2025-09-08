Advertisement

لبنان

قتيل وجرحى في حادث سير على أوتوستراد البيسارية

Lebanon 24
08-09-2025
وقع حادث سير على أوتوستراد البيسارية، ما أدى إلى وفاة الشاب محمد حسن خزعل وسقوط جرحى.
كما تسرّب المازوت على الطريق، بسبب حادث السير.
 
 
