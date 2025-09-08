28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون: نتمسك بمبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت
Lebanon 24
08-09-2025
|
08:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الجمهوريّة
العماد جوزاف عون
أمام وفد
البرلمان
العربي، إنّ "
لبنان
يدعو إلى موقف عربي موحد من كل
القضايا
العربية، ونتمسك بمبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة
بيروت
، ونتطلع إلى قيام سوق اقتصادية عربية مشتركة لأن المصالح العربية يجب ان تكون واحدة".
Advertisement
أما رئيس البرلمان العربي
محمد بن
أحمد اليماحي فقال بعد لقائه
الرئيس عون
في
قصر بعبدا
: "يدعم البرلمان العربي مسيرة الإصلاح وجهود الرئيس عون في هذه المرحلة، ويؤكد حرصه على أمن واستقرار الجمهورية
اللبنانية
، مع التزامه بمواصلة التنسيق والتعاون مع مجلس النواب اللبناني".
وأضاف أنّ "الرئيس عون طرح فكرة إنشاء سوق عربي مشترك، وقد كنّا من الداعمين لهذا الطرح ومؤيدين له".
مواضيع ذات صلة
سلام: أنا مع مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002
Lebanon 24
سلام: أنا مع مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002
08/09/2025 19:48:49
08/09/2025 19:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل للقضية الفلسطينية
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل للقضية الفلسطينية
08/09/2025 19:48:49
08/09/2025 19:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: قرار مجلس شورى الدولة بشأن وقف الزيادة على المحروقات التي أقرتها الحكومة "غير نهائي"
Lebanon 24
سلام: قرار مجلس شورى الدولة بشأن وقف الزيادة على المحروقات التي أقرتها الحكومة "غير نهائي"
08/09/2025 19:48:49
08/09/2025 19:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: الجميع متفق على أن روسيا ترفض أي مبادرة سلام
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: الجميع متفق على أن روسيا ترفض أي مبادرة سلام
08/09/2025 19:48:49
08/09/2025 19:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
الرئيس عون
قصر بعبدا
اللبنانية
البرلمان
الجمهوري
رئيس عون
محمد بن
تابع
قد يعجبك أيضاً
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
12:39 | 2025-09-08
08/09/2025 12:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يدين الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جرود الهرمل
Lebanon 24
عون يدين الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جرود الهرمل
12:37 | 2025-09-08
08/09/2025 12:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد بشأن سفير فلسطين سابقاً في لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
قرار جديد بشأن سفير فلسطين سابقاً في لبنان.. هذا ما جاء فيه
12:11 | 2025-09-08
08/09/2025 12:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: نتفاءل بتعيين سفير جديد للإمارات في لبنان
Lebanon 24
مطر: نتفاءل بتعيين سفير جديد للإمارات في لبنان
11:34 | 2025-09-08
08/09/2025 11:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب جعجع: العين على ما هو ابعد من الانتخابات النيابية
Lebanon 24
خطاب جعجع: العين على ما هو ابعد من الانتخابات النيابية
11:01 | 2025-09-08
08/09/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:39 | 2025-09-08
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
12:37 | 2025-09-08
عون يدين الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جرود الهرمل
12:11 | 2025-09-08
قرار جديد بشأن سفير فلسطين سابقاً في لبنان.. هذا ما جاء فيه
11:34 | 2025-09-08
مطر: نتفاءل بتعيين سفير جديد للإمارات في لبنان
11:01 | 2025-09-08
خطاب جعجع: العين على ما هو ابعد من الانتخابات النيابية
10:59 | 2025-09-08
توجيهات من قائمقام البترون.. ماذا فيها؟
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 19:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 19:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 19:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24