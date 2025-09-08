Advertisement

لبنان

عون: نتمسك بمبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت

Lebanon 24
08-09-2025 | 08:48
قال رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون أمام وفد البرلمان العربي، إنّ "لبنان يدعو إلى موقف عربي موحد من كل القضايا العربية، ونتمسك بمبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت، ونتطلع إلى قيام سوق اقتصادية عربية مشتركة لأن المصالح العربية يجب ان تكون واحدة".
أما رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي فقال بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا: "يدعم البرلمان العربي مسيرة الإصلاح وجهود الرئيس عون في هذه المرحلة، ويؤكد حرصه على أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية، مع التزامه بمواصلة التنسيق والتعاون مع مجلس النواب اللبناني".
وأضاف أنّ "الرئيس عون طرح فكرة إنشاء سوق عربي مشترك، وقد كنّا من الداعمين لهذا الطرح ومؤيدين له".
العماد جوزاف عون

الرئيس عون

قصر بعبدا

اللبنانية

البرلمان

الجمهوري

رئيس عون

محمد بن

