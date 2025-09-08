Advertisement

لبنان

اللواء عبد الله بحث مع وفد من "يازا" أمورًا تُعنى بشؤون السّير والسّلامة العامّة

Lebanon 24
08-09-2025 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1414234-638929489860775188.jpg
Doc-P-1414234-638929489860775188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، في مكتبه في ثكنة المقر العام، وفداً من تجمع الشباب للتوعية الاجتماعية "YASA" برئاسة زياد عقل، في زيارة عرضوا في خلالها أمورا تُعنى بشؤون السير والسلامة العامة على الطّرقات، مؤكدين أهمية تطبيق القوانين، ولا سيما قانون السير، وترسيخ مفاهيم السلامة المرورية لدى جيل الشباب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفد من "حزب الله" بحث مع كرامي قضايا تربوية وخدماتية
lebanon 24
08/09/2025 19:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من الجامعة الثقافية بحث مع وزير العدل أمورا تخص حقوق المغتربين
lebanon 24
08/09/2025 19:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"آب الأسود": ارتفاع حصيلة قتلى السير يعرّي فوضى السلامة المرورية
lebanon 24
08/09/2025 19:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص بحث مع وفد "تيك توك" سبل التعاون لحماية المستخدمين
lebanon 24
08/09/2025 19:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

ثكنة المقر العام

المدير العام

عبد الله

زياد عقل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2025-09-08
12:37 | 2025-09-08
12:11 | 2025-09-08
11:34 | 2025-09-08
11:01 | 2025-09-08
10:59 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24