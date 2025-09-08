توجيهات من قائمقام البترون.. ماذا فيها؟

وجه قائمقام كتاباً الى سرية درك يتعلق بانتشار أكشاك وخيم ومحلات تبيع القهوة والمياه على جانبي الاوتوستراد وتحت الجسور دون مراعاة أدنى شروط السلامة العامة والصحية.

وشدّد على ضرورة توجيه الانذارات لأصحاب هذه الأكشاك التي باتت تُشكل خطراً على السلامة العامة، بالاضافة الى أنها لا تستوفي الشروط الصحية والقانونية.

