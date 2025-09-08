28
لبنان
توجيهات من قائمقام البترون.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
08-09-2025
|
10:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه قائمقام
البترون
روجيه طوبيا
كتاباً الى سرية درك
أميون
يتعلق بانتشار أكشاك وخيم ومحلات تبيع القهوة والمياه على جانبي الاوتوستراد وتحت الجسور دون مراعاة أدنى شروط السلامة العامة والصحية.
وشدّد
طوبيا
على ضرورة توجيه الانذارات لأصحاب هذه الأكشاك التي باتت تُشكل خطراً على السلامة العامة، بالاضافة الى أنها لا تستوفي الشروط الصحية والقانونية.
وجاء كتاب طوبيا بعد تلقيه جملة شكاوى من المواطنين حيث حدد مهلة شهر من تاريخ التبليغ للمباشرة بالإقفال وإزالة كل المخالفات تحت طائلة المسؤولية، وتنظيم محاضر ضبط واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق أصحاب الاكشاك الموجودة على الاوتوستراد من شكا وصولا الى جسر
المدفون
.
