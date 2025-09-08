Advertisement

لبنان

توجيهات من قائمقام البترون.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
08-09-2025 | 10:59
A-
A+

Doc-P-1414258-638929532067591551.PNG
Doc-P-1414258-638929532067591551.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه قائمقام البترون روجيه طوبيا كتاباً الى سرية درك أميون يتعلق بانتشار أكشاك وخيم ومحلات تبيع القهوة والمياه على جانبي الاوتوستراد وتحت الجسور دون مراعاة أدنى شروط السلامة العامة والصحية.
Advertisement
 
 
وشدّد طوبيا على ضرورة توجيه الانذارات لأصحاب هذه الأكشاك التي باتت تُشكل خطراً على السلامة العامة، بالاضافة الى أنها لا تستوفي الشروط الصحية والقانونية.
 

وجاء كتاب طوبيا بعد تلقيه جملة شكاوى من المواطنين حيث حدد مهلة شهر من تاريخ التبليغ للمباشرة بالإقفال وإزالة كل المخالفات تحت طائلة المسؤولية، وتنظيم محاضر ضبط واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق أصحاب الاكشاك الموجودة على الاوتوستراد من شكا وصولا الى جسر المدفون.

 
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": حريق كبير في البترون ومناشدات من الأهالي للمساعدة بإخماده
lebanon 24
08/09/2025 22:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مهرجانات البترون الدولية 2025 تنطلق من ميناء الصيادين
lebanon 24
08/09/2025 22:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة وصلت إلى وزيرة التربية.. ماذا فيها؟
lebanon 24
08/09/2025 22:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عوائل من البدو خرجت من السويداء بعد توجيه إنذار لها من الفصائل التابعة للهجري (الحدث)
lebanon 24
08/09/2025 22:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24

روجيه طوبيا

المدفون

أميون

طوبيا

بليغ

بانت

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:18 | 2025-09-08
15:17 | 2025-09-08
15:00 | 2025-09-08
14:10 | 2025-09-08
14:09 | 2025-09-08
14:00 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24