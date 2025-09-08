Advertisement

لبنان

هاني: لتعزيز الزراعة التعاقدية في لبنان

Lebanon 24
08-09-2025 | 14:10
Doc-P-1414305-638929627013651153.jpg
Doc-P-1414305-638929627013651153.jpg photos 0
شدّد وزير الزراعة نزار هاني على أهمية "تعزيز الزراعة التعاقدية من خلال مجموعات سلاسل القيمة في لبنان، لما توفره من فرص تسويقية أفضل وحماية للمزارع من تقلبات السوق".
كلام هاني جاء خلال حضوره مهرجاناً زراعياً في بلدة شارون تحت عنوان "ع روس البيادر"، حيث أكد في الوقت نفسه "ضرورة تسجيل المزارعين في السجل الزراعي للاستفادة من برامج الدعم والخدمات، و اهمية تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتكون شريكاً أساسياً في خدمة المجتمعات المحلية".

وأضاف: "الزراعة هي نبض الأرض والحياة، ونحن في وزارة الزراعة نعمل مع كل الشركاء من بلديات وتعاونيات ومجتمع مدني ومؤسسات دولية، من أجل تحويل التحديات إلى فرص، وتوفير مقومات الصمود للمزارع اللبناني الذي يستحق كل الدعم".
