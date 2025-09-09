رسامني: حصر السلاح بيد الجيش بات محل إجماع حكومي

Advertisement

أعرب وزير الأشغال العامة والنقل عن "تفاؤله بعدم مقاطعة وزراء للحكومة بسبب بعض الملفات الداخلية السيادية في المرحلة المقبلة"، واشار إلى "موقفهم الوطني في جلسة يوم الجمعة الماضي إذ أثبتوا حكمة في التعاطي مع الملفّات الحساسة، ما أسهم في إقرار خطّة الجيش حول حصريّة السلاح والدخول في مرحلة جديدة".ولفت إلى أن "الحكومة تمكّنت من مواجهة الظروف الصعبة التي مرّت بها البلاد مؤخرًا ، واتّخاذ قرارات مصيريّة لم يتم العمل عليها منذ اعوام"، وأكد أنّ "الجميع في الحكومة متّفقون على حصريّة السلاح بيد ، وتفادي أيّ صراع داخلي"، مشددًا على "ضرورة الوحدة في مواجهة الخارج في ظلّ المتغيّرات في المنطقة ولاسيّما في والتي يمكن أن تنسحب على ، أما التفاصيل الأخرى كتحديد الفترات الزمنيّة لنزع السلاح وكيفيّة التنفيذ فتتم معالجتها بالحوار والديبلوماسيّة". (الوكالة الوطنية)