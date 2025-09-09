الاتحاد الوطني يطلق مبادرة نقابية جديدة تشمل التعليم والقطاع الصحي

Advertisement

اعلن والمستخدمين في ، في بيان، "إطلاق مبادرة نقابية جديدة في إطار التزامه الدفاع عن حقوق العمال وترسيخ حرية العمل النقابي التي تكفلها القوانين والاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية الدولية الرقم (87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وذلك انطلاقاً من العمل على تعزيز اقتصاد الرعاية واستناداً إلى مخرجات ورش التدريب وانسجاماً مع متطلبات العمال وحاجاتهم".واشار الى ان "إطلاق المبادرة تتمثل في :-تأسيس نقابة للعاملين في قطاع التعليم، تشمل الفئات كافة من أساتذة ومعلمات وإداريين وعاملين لوجستيين وخدماتيين في القطاعين العام والخاص.-تأسيس نقابة للعاملين في القطاع الصحي، تضم الممرضين والممرضات والفنيين والإداريين والعاملين في مختلف المجالات الصحية واللوجستية، في القطاعين العام والخاص.وتشكل هاتان النقابتان أولى التجارب النقابية التي تدمج بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف ، بما يعزز وحدة العاملين ويقوي موقعهم التفاوضي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والوظيفية".ولفت الى ان "خطة عمل اللجنتين التأسيسيتين تتطلب:فتح باب الانتساب أمام جميع العمال في القطاعين العام والخاص.إعداد النظام الداخلي والأنظمة النقابية وفق المبادئ الديموقراطية والقوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية.تنظيم لقاءات وورش عمل توعوية للتعريف بأهداف النقابة وأهمية التنظيم النقابي.إطلاق حملات مطلبية للدفاع عن الحقوق وتحسين شروط العمل.التحضير لعقد الجمعيات العمومية وانتخاب الهيئات الإدارية بعد استكمال الشروط القانونية للتأسيس".وختم:"إن الاتحاد إذ يعلن عن هذه الخطوة الريادية، يؤكد حرصه على دعم جميع المبادرات النقابية المستقلة والديموقراطية، ويضع إمكانياته بتصرّف العمال من أجل تعزيز التنظيم النقابي الحر وبناء حركة نقابية قوية قادرة على مواجهة الأزمات وصون الحقوق والكرامة الإنسانية".