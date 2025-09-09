Advertisement

لبنان

رئيس الحكومة استقبل وفداً من نقابة خبراء المحاسبة وتلقى هذه الدعوة منه

Lebanon 24
09-09-2025 | 06:21
A-
A+
Doc-P-1414603-638930210280575018.png
Doc-P-1414603-638930210280575018.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا اليوم نقابة خبراء المحاسبة برئاسة ايلي عبود الذي قال بعد اللقاء:"زيارتنا اليوم بروتوكولية ناقشنا خلالها ملاحظاتنا كنقابة للمشاركة  الفاعلة في رسم السياسات المالية والنقدية والضرائبية، واقتراح حلول إجرائية لتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة".
Advertisement

وأضاف: "سنزود مجلس الوزراء بمقترحاتنا حول الموازنة والأنظمة المالية، كما ناقشنا امورا اخرى تهم خبير المحاسبة المجاز ، في ظل مشروع القانون الذي بات على طاولة مجلسي الوزراء والنواب لتامين الحد الادنى من الحماية للخبير في عمله في القطاعين العام والخاص ، وهو ما يؤكد اهمية دورنا في الاصلاح وكشف الفساد خلال الاستعانة بمدققي الحسابات"،

واضاف:"كان هناك تفهم من دولته لمطالبنا ، وكانت مناسبة ايضا دعونا الرئيس سلام الى  المؤتمر الدولي الثاني والعشرين تحت عنوان ‘الشمول المالي من أجل الاقتصاد المستدام’، والذي سيعقد برعاية الرئيس نبيه بري ، ليكون منصة حوار واستفادة على مدى ثلاثة أيام، من 30 أيلول إلى 2 تشرين الأول. ويشارك في المؤتمر محاضرون من السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب نخبة من الخبراء والزملاء الدوليين، لمناقشة أفضل الممارسات في الشمول المالي وتطبيق معايير المحاسبة الدولية التي تضمن الشفافية في إعداد البيانات المالية للقطاع العام".

وأوضح النقيب عبود أنّ المؤتمر يهدف إلى تقديم توصيات عملية ويفتح المجال لتبادل الخبرات الدولية والمحلية، بما يسهم في تعزيز قدرات الخبراء الماليين وتحقيق إصلاحات ملموسة في إدارة الموارد العامة وكشف الفساد".
مواضيع ذات صلة
نقابة خبراء المحاسبة المجازين والهيئات الاقتصادية أطلقتا توصيات وطنية لاعتماد معايير دولية للقطاع العام
lebanon 24
09/09/2025 15:38:00 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل وفداً من نقابة الافران والمخابز
lebanon 24
09/09/2025 15:38:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة خبراء السير: مباراة الكفاءة قبل نهاية السنة
lebanon 24
09/09/2025 15:38:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: الرئيس الشرع يستقبل وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي بحضور وزيري الخارجية والداخلية السوريين
lebanon 24
09/09/2025 15:38:00 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الرئيس نبيه بري

مجلس الوزراء

نواف سلام

رئيس سلام

نبيه بري

بات على

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:33 | 2025-09-09
08:25 | 2025-09-09
08:05 | 2025-09-09
07:58 | 2025-09-09
07:49 | 2025-09-09
07:46 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24