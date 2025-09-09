Advertisement

لبنان

مفتي حاصبيا زار هيكل: نقف إلى جانب الجيش ومؤسساته كافة

Lebanon 24
09-09-2025 | 12:24
A-
A+
Doc-P-1414773-638930431195330201.jpg
Doc-P-1414773-638930431195330201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 زار مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتم البحث في شؤون المنطقة والتحديات التي تمر بها.
Advertisement

وأكد دلي دعمه "الكامل لمؤسسة الجيش قيادة وضباطا وأفرادا"، مثمنا وفق بيان "تضحياتهم في حماية الوطن وصون كرامة الإنسان"، مشددا في الوقت نفسه على أن "الجيش هو الركيزة الأساس في صون السيادة والوحدة الوطنية".

كما زار مفتي حاصبيا مديرية المخابرات، وعرض لأوضاع المنطقة بما "يحقق مصلحة الوطن عموما"، مؤكدا أن "التعاون القائم بين المؤسسات الأمنية وأبناء المنطقة هو الضمانة الحقيقية لحماية لبنان واستقراره".

وشدد دلي على "وقوف أبناء حاصبيا ومرجعيون إلى جانب الجيش ومؤسساته كافة، ودعمهم لكل ما يقومون به من مهام وطنية تحفظ أمن لبنان وترابه وسيادته".
مواضيع ذات صلة
السفارة الفرنسية معزية الجيش: نقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة
lebanon 24
10/09/2025 02:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي: في هذه اللحظة الأليمة والدامية نقف مع الجيش وإلى جانبه
lebanon 24
10/09/2025 02:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي وملك الأردن: نقف إلى جانب قطر ونساندها في إجراءاتها لحماية أمنها
lebanon 24
10/09/2025 02:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: نقف إلى جانب قطر في هذا الظرف الدقيق
lebanon 24
10/09/2025 02:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية المخابرات

حاصبيا ومرجعيون

الوحدة الوطنية

رودولف هيكل

قائد الجيش

الشيخ حسن

مديرية ال

المنطقة ه

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:54 | 2025-09-09
16:55 | 2025-09-09
16:22 | 2025-09-09
16:08 | 2025-09-09
16:02 | 2025-09-09
16:00 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24