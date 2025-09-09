مفتي حاصبيا زار هيكل: نقف إلى جانب الجيش ومؤسساته كافة

Advertisement

زار مفتي القاضي دلي العماد ، وتم البحث في شؤون المنطقة والتحديات التي تمر بها.وأكد دلي دعمه "الكامل لمؤسسة الجيش قيادة وضباطا وأفرادا"، مثمنا وفق بيان "تضحياتهم في حماية الوطن وصون كرامة الإنسان"، مشددا في الوقت نفسه على أن "الجيش هو الركيزة الأساس في صون السيادة والوحدة الوطنية".كما زار مفتي ، وعرض لأوضاع المنطقة بما "يحقق مصلحة الوطن عموما"، مؤكدا أن "التعاون القائم بين المؤسسات الأمنية وأبناء المنطقة هو الضمانة الحقيقية لحماية واستقراره".وشدد دلي على "وقوف أبناء حاصبيا ومرجعيون إلى جانب الجيش ومؤسساته كافة، ودعمهم لكل ما يقومون به من مهام وطنية تحفظ أمن لبنان وترابه وسيادته".