Advertisement

لبنان

زيارة مرتقبة لوفد حزب الله إلى القصر الجمهوري

Lebanon 24
09-09-2025 | 13:51
A-
A+
Doc-P-1414815-638930481163982314.png
Doc-P-1414815-638930481163982314.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت معلومات صحافية عن زيارة مرتقبة لوفد من حزب الله إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحضيرات لزيارة رعد الى القصر الجمهوري.. خطة الجيش من مجلس الوزراء إلى "المجلس الأعلى للدفاع"
lebanon 24
10/09/2025 02:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول براك وأورتاغوس الى القصر الجمهوري للقاء الرئيس عون
lebanon 24
10/09/2025 02:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجلسة الوزارية لا تزال مستمرة في القصر الجمهوري (MTV)
lebanon 24
10/09/2025 02:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رعد في القصر الجمهوري ووفيق صفا في اليرزة
lebanon 24
10/09/2025 02:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24

القصر الجمهوري

جوزيف عون

حزب الله

جمهورية

جوزيف

عون.

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:54 | 2025-09-09
16:55 | 2025-09-09
16:22 | 2025-09-09
16:08 | 2025-09-09
16:02 | 2025-09-09
16:00 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24