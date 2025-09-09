Advertisement

لبنان

درونات إسرائيلية تحلّق فوق قرى الجنوب

Lebanon 24
09-09-2025 | 14:29
أفادت مندوبة "لبنان24" عن تحليق درون إسرائيلية فوق اجواء الغسانية الخرطوم و الجوار.
كما تحلق مسيّرات فوق عرمتى وسجد والريحان.
إسرائيل

الريحان

الغساني

لبنان24

لبنان

عرمتى

خرطوم

ساني

