"القومي" يدين العدوان الإسرائيلي على قطر

دان "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، "العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف اجتماعاً لقيادات من حركة الإسلامية – في دولة قطر".ورأى الحزب في بيان، أن "هذا الاعتداء السافر يشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عربية، ويكشف مجدداً عن الطبيعة الإرهابية للعدو الصهيوني، الذي لا يتورّع عن خرق القوانين الدولية، والتمادي في سياسات الاغتيال والقتل والترويع. كما وأن الغطاء الأميركي، بل تواطؤ المكشوف، يجعل منها شريكاً مباشراً في هذا العدوان الوقح".وتابع: "لقد أثبت هذا الإعتداء الآثم أن "اتفاقات إبراهام" ومسارات التطبيع والارتهان، لم ولن تكبح العدوانية الصهيونية، بل منحت العدو فرصاً إضافية لمواصلة جرائمه في حق شعبنا وشعوب العالم العربي. كما وزودته بتسهيلات لتنفيذ جريمته التاريخية بتصفية المسألة والإسراع في بلوغ مشروع (إسرائيل الكبرى)، وفق الأوهام التوراتية والتلمودية".ودعا إلى الانعقاد الفوري واتخاذ موقف حازم وموحد، يجرّم العدوان الصهيوني، ويُلزم الدول المطبّعة بقطع علاقتها مع الكيان الغاصب، ووقف كل حالات التطبيع معه، واتخاذ كافة الإجراءات الهادفة لكبح عدوانه المستمر".كما ودعا "المؤسسات الدولية، الحقوقية والإنسانية، ومجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والخلقية، بإدانة هذا العدوان، والانتهاكات المتمادية لسيادة الدول من قبل العدو الغاصب، والتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة التي يشنّها المحتل المجرم على غزة، وكل ، ووقف احتلاله وعدوانه المستمر على والشام".وختم: "إنّ شعبنا، الذي يناضل من أجل التحرير والكرامة، لن يتراجع عن خياراته، وسيبقى متمسكاً بحقه في المقاومة حتى استعادة كل شبر محتل وصون السيادة الوطنية، وهذا الخيار أقل كلفة من التهافت والخنوع والركون الى ضمانات أميركية وغربية، ثبت أنها مجرد افخاخ، لتأبيد واستمرار العدوان كما هو حاصل ضد لبنان".