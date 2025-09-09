اتصالات عون وتقرير الجيش فرضت تجاوبا مع تسوية قررات جلسة 5 ايلول الحكومية

Advertisement

كتب رضوان الذيب في" الديار":لم يكن اللبنانيون مدركين لحجم المخاطر التي كانت تهدّد بلدهم، انطلاقاً من كيفية تنفيذ القرار المتعلق بموضوع حصرية السلاح بيد الدولة . جاءت التسوية التي قادها رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي نجح في ان يكون حكماً بين مسارين: الالتزام بالتعهدات امام العواصم الغربية والعربية من جهة، وحفظ الاستقرار الداخلي في من جهة ثانية. هي مسألة دقيقة جدّاً، يصعب التوازن بين مساريها، بسبب اصرار نزع سلاح " "، وانعكاس ذلك على الداخل اللبناني في ظل عدم وقف للنار واستمرارها في احتلال اراض لبنانية.انطلق عون من وجوب احترام مقررات جلستي الشهيرتين في الخامس والسابع من اب الماضي، والتي كان عارضها ثنائي حزب الله و حركة امل، ليذهب مباشرة إلى عملية التنفيذ ومعوقاته الحالية، ووجوب فرض الموافقة الاسرائيلية والسورية على الاتفاقيات، وما تعنيه من انسحاب إسرائيلي ووقف النار واحترام سيادة لبنان. وشكّل عرض الخطة التنفيذية للجيش مستنداً اساسياً لرئيس الجمهورية، كي يعزّز موقفه: لا يمكن نشر الجيش جنوب الليطاني واستكمال عملية حصرية السلاح هناك من دون انسحاب اسرائيل. ولا يمكن تنفيذ قرار حصرية السلاح في باقي المساحات، على وقع الغارات والاستهدافات الاسرائيلية. كما حضر ايضاً في النقاشات بشأن المهل الزمنية ملف جنوب الليطاني: يستمر الجيش اللبناني منذ ثمانية اشهر في عملية حصر السلاح، بتنسيق مع الحزب، من دون اي اشكال، فهل يمكن تحديد التوقيت، بعد تجربة جنوب الليطاني؟ لا يمكن للجيش رسم مسار زمني، لأن التجربة الجنوبية اظهرت ذلك. على هذا الاساس، شكّل رئيس الجمهورية رافعة للتسوية، التي تقوم على اساس ادراك الواقع وأبعاده ومعوقاته ومتطلبات التنفيذ، إضافة إلى الالتزام بمضمون خطاب القسم والبيان الوزاري، أي انسحاب إسرائيل ووقف النار. وهي عناوين يطالب بها ايضاً ، فنجحا معاً في رسم حدود المخرج، بترحيب رئيس الحكومة نواف سلام و كل الافرقاء السياسيين.وحسب المعلومات فإن اتصالات رئيس الجمهورية وتقرير الجيش، فرضت تجاوبا عربياً ودولياً مع التسوية المطروحة، التي وصلت إلى حد الاشادة بحكمة الرئيس عون في ادارة المرحلة، وحفاظه على الاستقرار الداخلي اللبناني. وفي المعلومات، ان اتصالات الرئيس عون اقنعت الاميركيين بمقررات ٥ ايلول، اما وافقت ولم تعترض وستحكم على النتائج وليس النوايا، لكنها ستعطي فرصة، وفي هذا الاطار تضاربت المعلومات حول وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان الى . وفي المعلومات، ان الجيش ابلغ الجميع، ان سحب سلاح حزب الله لا يتم بالقوة وبالطريقة المطروحة من قبل بعض الداخل والخارج.