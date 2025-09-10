من الأمن إلى التنمية.. لقاءات متعدّدة لوزير الداخلية مع نواب وبلديات

Advertisement

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه اليوم، للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، وجرى عرض لمجمل الأوضاع الأمنية ومتابعة الملفات المشتركة.كما التقى النائبين أسعد درغام وسامر التوم، وبحث معهما في قضايا إنمائية وخدماتية تهم محافظة .واستقبل النائب زياد الحواط، وجرى البحث في الأوضاع العامة وشؤون قضاء .والتقى أيضا النائب السابق وليد ورئيس بلدية عمشيت ، وتم التطرق إلى حاجات البلدة وملفات تنموية.وكذلك، التقى الوزير الحجار وفدا من رؤساء بلديات عكارية ضم: رئيس بلدية برقايل الحسن، رئيس بلدية القرقف محمد الرفاعي، رئيس بلدية بقرزلا كليم الخوري، رئيس بلدية وادي الجاموس رامي عكاري، رئيس بلدية جديدة القيطع مصطفى الجعم، رئيس بلدية عيون الغزلان علاء المرعبي، ورئيس بلدية قبة بشمرا خالد ، وتم عرض الأوضاع في المنطقة وحاجات البلديات. (الوكالة الوطنية)