لبنان

من الأمن إلى التنمية.. لقاءات متعدّدة لوزير الداخلية مع نواب وبلديات

Lebanon 24
10-09-2025 | 10:18
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، وجرى عرض لمجمل الأوضاع الأمنية ومتابعة الملفات المشتركة.
كما التقى النائبين أسعد درغام وسامر التوم، وبحث معهما في قضايا إنمائية وخدماتية تهم محافظة عكار.

واستقبل النائب زياد الحواط، وجرى البحث في الأوضاع العامة وشؤون قضاء جبيل.

والتقى أيضا النائب السابق وليد الخوري ورئيس بلدية عمشيت جوزف خوري، وتم التطرق إلى حاجات البلدة وملفات تنموية.

وكذلك، التقى الوزير الحجار وفدا من رؤساء بلديات عكارية ضم: رئيس بلدية برقايل عبد الرحمن الحسن، رئيس بلدية القرقف محمد الرفاعي، رئيس بلدية بقرزلا كليم الخوري، رئيس بلدية وادي الجاموس رامي عكاري، رئيس بلدية جديدة القيطع مصطفى الجعم، رئيس بلدية عيون الغزلان علاء المرعبي، ورئيس بلدية قبة بشمرا خالد الأسمر، وتم عرض الأوضاع في المنطقة وحاجات البلديات. (الوكالة الوطنية)
