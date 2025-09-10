28
لبنان
لقاءات هيكل.. مشاريع لتحسين أوضاع اللاجئين
Lebanon 24
10-09-2025
|
14:11
A-
A+
عُقد اجتماع هام جمع رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني السفير رامز دمشقية، ومديرة شؤون "الأونروا" في
لبنان
السيدة دوروثي كلاوس، مع قائد
الجيش اللبناني
العماد رودولف هيكل، خصّص، وفق بيان رسمي، "للتباحث في مشاريع أساسية تهدف إلى تحسين أوضاع اللاجئين
الفلسطينيين
في لبنان".
وأفاد البيان أن اللقاء أسفر عن توافقات إيجابية، تضمنت:
- إعادة تفعيل آلية تنسيق رسمية لتسهيل إدخال مواد البناء إلى المخيمات، ما يتيح للأهالي المضي في أعمال الترميم وإعادة التأهيل.
- التأكيد على استكمال مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد، حيث ما زالت 309 عائلات نازحة منذ عام 2007 تنتظر العودة.
- الاتفاق على إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة تستفيد منها المجتمعات
الفلسطينية
واللبنانية في نهر البارد والمناطق المحيطة.
- مناقشة أوضاع مخيم الرشيدية في صور، مع التشديد على حماية الشاطئ والمحميّة الطبيعية، وإطلاق مشاريع لتأهيل المساكن وتحسين البنية التحتية داخل المخيم.
وأكد المجتمعون على الدور المحوري للأونروا في ضمان استمرار الخدمات الأساسية، مشددين على أن توفير السكن اللائق والبنية التحتية السليمة يشكل شرطًا لتعزيز الأمن والاستقرار.
وفي ختام الاجتماع، شكر السفير دمشقية
قائد الجيش
على "دعمه وتعاونه"، مجددًا
التزام
لجنة الحوار بمواصلة المساعي الرامية إلى تحسين شروط حياة الفلسطينيين، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع خطاب القسم والبيان الوزاري، ويؤكد الدور الذي تضطلع به اللجنة في متابعة هذه
القضايا
.
(الوكالة الوطنية)
