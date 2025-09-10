Advertisement

لبنان

لقاءات هيكل.. مشاريع لتحسين أوضاع اللاجئين

Lebanon 24
10-09-2025 | 14:11
A-
A+
Doc-P-1415301-638931357185133064.png
Doc-P-1415301-638931357185133064.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُقد اجتماع هام جمع رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني السفير رامز دمشقية، ومديرة شؤون "الأونروا" في لبنان السيدة دوروثي كلاوس، مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، خصّص، وفق بيان رسمي، "للتباحث في مشاريع أساسية تهدف إلى تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
Advertisement

وأفاد البيان أن اللقاء أسفر عن توافقات إيجابية، تضمنت:
- إعادة تفعيل آلية تنسيق رسمية لتسهيل إدخال مواد البناء إلى المخيمات، ما يتيح للأهالي المضي في أعمال الترميم وإعادة التأهيل.
- التأكيد على استكمال مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد، حيث ما زالت 309 عائلات نازحة منذ عام 2007 تنتظر العودة.
- الاتفاق على إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة تستفيد منها المجتمعات الفلسطينية واللبنانية في نهر البارد والمناطق المحيطة.
- مناقشة أوضاع مخيم الرشيدية في صور، مع التشديد على حماية الشاطئ والمحميّة الطبيعية، وإطلاق مشاريع لتأهيل المساكن وتحسين البنية التحتية داخل المخيم.

وأكد المجتمعون على الدور المحوري للأونروا في ضمان استمرار الخدمات الأساسية، مشددين على أن توفير السكن اللائق والبنية التحتية السليمة يشكل شرطًا لتعزيز الأمن والاستقرار.

وفي ختام الاجتماع، شكر السفير دمشقية قائد الجيش على "دعمه وتعاونه"، مجددًا التزام لجنة الحوار بمواصلة المساعي الرامية إلى تحسين شروط حياة الفلسطينيين، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع خطاب القسم والبيان الوزاري، ويؤكد الدور الذي تضطلع به اللجنة في متابعة هذه القضايا.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
رابطة موظفي الإدارة العامة تطالب بإجراءات عاجلة لتحسين أوضاع القطاع العام
lebanon 24
10/09/2025 23:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي من الديمان: لتحسين أوضاع البلديات وتعزيز دور قوى الأمن في ظل التحديات
lebanon 24
10/09/2025 23:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: مشروع قانون الفجوة المالية قيد العمل وهناك مشاريع قوانين أحيلت وهي أساسية في قضية المودعين وهناك 3 مسارات نعمل عليها على صعيد الكهرباء وتحسين وضعها
lebanon 24
10/09/2025 23:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: نأمل في أن يمنح لقاء بوتين ترامب دفعة لتحسين العلاقات
lebanon 24
10/09/2025 23:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الجيش اللبناني

الفلسطينيين

الفلسطينية

قائد الجيش

اللبنانية

القضايا

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:19 | 2025-09-10
15:33 | 2025-09-10
15:23 | 2025-09-10
15:09 | 2025-09-10
14:52 | 2025-09-10
14:45 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24