لقاءات هيكل.. مشاريع لتحسين أوضاع اللاجئين

- إعادة تفعيل آلية تنسيق رسمية لتسهيل إدخال مواد البناء إلى المخيمات، ما يتيح للأهالي المضي في أعمال الترميم وإعادة التأهيل.

- التأكيد على استكمال مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد، حيث ما زالت 309 عائلات نازحة منذ عام 2007 تنتظر العودة.

- الاتفاق على إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة تستفيد منها المجتمعات واللبنانية في نهر البارد والمناطق المحيطة.

- مناقشة أوضاع مخيم الرشيدية في صور، مع التشديد على حماية الشاطئ والمحميّة الطبيعية، وإطلاق مشاريع لتأهيل المساكن وتحسين البنية التحتية داخل المخيم.

عُقد اجتماع هام جمع رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني السفير رامز دمشقية، ومديرة شؤون "الأونروا" في السيدة دوروثي كلاوس، مع قائد العماد رودولف هيكل، خصّص، وفق بيان رسمي، "للتباحث في مشاريع أساسية تهدف إلى تحسين أوضاع اللاجئين في لبنان".وأفاد البيان أن اللقاء أسفر عن توافقات إيجابية، تضمنت:وأكد المجتمعون على الدور المحوري للأونروا في ضمان استمرار الخدمات الأساسية، مشددين على أن توفير السكن اللائق والبنية التحتية السليمة يشكل شرطًا لتعزيز الأمن والاستقرار.وفي ختام الاجتماع، شكر السفير دمشقية على "دعمه وتعاونه"، مجددًا لجنة الحوار بمواصلة المساعي الرامية إلى تحسين شروط حياة الفلسطينيين، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع خطاب القسم والبيان الوزاري، ويؤكد الدور الذي تضطلع به اللجنة في متابعة هذه .