أبي رميا: لا مساعدات قبل حصر السلاح

أكد النائب سيمون أبي في حديث لقناة "أم تي في" أن "لا دعم مالي أو مساعدات قبل البدء بتنفيذ حصر السلاح"، مضيفًا أن هذا الشرط جاء تحديدًا من ديبلوماسيين خليجيين كشرط لإعطاء الضوء الأخضر.وأشار أبي رميا إلى أن الموفد الفرنسي يزور بعد سلسلة لقاءات عقدها في ، حيث سيجتمع مع الميكانيزم المكلف بمتابعة وقف النار، كما بأمور إصلاحية مالية.وأوضح أن مهمة لودريان تأتي في إطار متابعة لمختلف الملفات ، بما فيها تعزيز الاستقرار الأمني وضمان استمرارية الدعم الدولي، مشددًا على أن تنفيذ حصر السلاح يعد شرطًا أساسيًا لأي دعم مالي خارجي، خصوصًا من دول .وأضاف أن اللقاءات المرتقبة ستبحث سبل تفعيل القرارات الدولية والتنسيق بين الأطراف اللبنانية والدولية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، مع التركيز على تأمين بيئة سياسية مستقرة وشفافة لدعم الاقتصاد والخدمات الأساسية.