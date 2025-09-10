Advertisement

لبنان

أبي رميا: لا مساعدات قبل حصر السلاح

Lebanon 24
10-09-2025 | 14:45
أكد النائب سيمون أبي رميا في حديث لقناة "أم تي في" أن "لا دعم مالي أو مساعدات قبل البدء بتنفيذ حصر السلاح"، مضيفًا أن هذا الشرط جاء تحديدًا من ديبلوماسيين خليجيين كشرط لإعطاء الضوء الأخضر.
وأشار أبي رميا إلى أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يزور لبنان بعد سلسلة لقاءات عقدها في السعودية، حيث سيجتمع مع الميكانيزم المكلف بمتابعة وقف النار، كما بأمور إصلاحية مالية.

وأوضح أن مهمة لودريان تأتي في إطار متابعة فرنسا لمختلف الملفات اللبنانية، بما فيها تعزيز الاستقرار الأمني وضمان استمرارية الدعم الدولي، مشددًا على أن تنفيذ حصر السلاح يعد شرطًا أساسيًا لأي دعم مالي خارجي، خصوصًا من دول الخليج.

وأضاف أن اللقاءات المرتقبة ستبحث سبل تفعيل القرارات الدولية والتنسيق بين الأطراف اللبنانية والدولية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، مع التركيز على تأمين بيئة سياسية مستقرة وشفافة لدعم الاقتصاد والخدمات الأساسية.
