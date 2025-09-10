Advertisement

لبنان

"الحزب" يدين الهجوم على الإعلام اليمني: "عدوان إرهابي وغادر"

Lebanon 24
10-09-2025 | 15:33
"علقت العلاقات الإعلامية في "الحزب" على العدوان الإسرائيلي الأخير على المؤسسات الإعلامية في اليمن، مؤكدة في بيان رسمي أن الهجوم على صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن" أسفر عن استشهاد عدد من الصحفيين وإصابة آخرين، داعية الله أن يمن على الشهداء بالرحمة ويشفي الجرحى.
ووصف البيان هذا الهجوم بـ"الوحيشي والغادر"، معتبرًا أن استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام ليس جديدًا على إسرائيل، وأنه يعكس إفلاس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لأي انتصار وهمي وسط إخفاقاته في مواجهة المقاومة الفلسطينية.

كما شدد البيان على دعم الإعلام اليمني المقاوم، ودعا كافة المؤسسات الإعلامية والنقابات المهنية والهيئات الحقوقية العربية والدولية إلى إدانة هذا العدوان، ورفع دعاوى أمام المحاكم الدولية المختصة لمحاسبة مرتكبي الاعتداءات وردع الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
