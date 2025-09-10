"الحزب" يدين الهجوم على الإعلام اليمني: "عدوان إرهابي وغادر"

Advertisement

"علقت العلاقات الإعلامية في "الحزب" على العدوان الأخير على المؤسسات الإعلامية في اليمن، مؤكدة في بيان رسمي أن الهجوم على صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن" أسفر عن استشهاد عدد من الصحفيين وإصابة آخرين، داعية الله أن يمن على بالرحمة ويشفي الجرحى.ووصف البيان هذا الهجوم بـ"الوحيشي والغادر"، معتبرًا أن استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام ليس جديدًا على ، وأنه يعكس إفلاس ، الذي يسعى لأي انتصار وهمي وسط إخفاقاته في مواجهة .كما شدد البيان على دعم الإعلام اليمني المقاوم، ودعا كافة المؤسسات الإعلامية والنقابات المهنية والهيئات الحقوقية العربية والدولية إلى إدانة هذا العدوان، ورفع دعاوى أمام المحاكم الدولية المختصة لمحاسبة مرتكبي الاعتداءات وردع الإسرائيلي عن استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.