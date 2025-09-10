Advertisement

لبنان

ارتبط اسمهُ بـ"شاحنة سلاح" في لبنان.. محاولة لإخلاء سبيل "موقوف"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
10-09-2025 | 16:00
علم "لبنان24" أنَّ تم مؤخراً التقدم بطلب إخلاء سبيل عن الموقوف شادي الفار، المفصول من حركة "فتح"، لكنه رُفض.
وذكرت المعلومات أنَّ الفار ووجه بدعوى مدنية استلزمت بقاءه في السجن مدة إضافية.


يُشار إلى أن اسم الفار ارتبط بشاحنة السلاح التي صادرها الجيش من مخيم برج البراجنة قبل نحو شهر، وقد تم توقيفه خلال مداهمة طالت أحد الفنادق في بيروت.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

مخيم برج البراجنة

برج البراجنة

البراجنة

مخيم برج

لبنان24

بيروت

اجنة

خاص "لبنان 24"

من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24